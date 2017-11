Übersee-Rennen: Immer wieder gerne

Swiss-Ski ist seit 2007 mit 17 Weltcup-Siegen im Gepäck von den Übersee-Rennen zurückgekehrt. Diese Bilanz macht Lust auf die Stationen Lake Louise, Beaver Creek und Killington.

Übersee als guter Nährboden für Schweizer Erfolge 1:52 min, vom 17.11.2017

Nach dem Vorgeplänkel in Sölden und Levi wird der Ski-Winter traditionsgemäss in Übersee so richtig lanciert. Erstmals an der Reihe sind dann auch die Speedspezialisten.

In der Vergangenheit war der Saisonstart oft gleichbedeutend mit einer Initialzündung aus Schweizer Sicht. Fast schon im Akkord gab es Siege zu bejubeln. Wir haben bis ins Jahr 2007 zurückgeblättert – tauchen Sie mit uns ein in die erfolgreiche Ära.

In den letzten Jahren fuhr Swiss-Ski bemerkenswerte 17 Siege bei Übersee-Rennen heraus. 24 weitere Podestplätze gab es dazu.

Die mit Abstand beste Ausbeute ist Lara Gut zu verdanken. Die Tessinerin gewann seit 2013 jährlich mindestens einmal im nordamerikanischen Schnee und heimste total 6 Siege in 3 Disziplinen ein.

In dieser Zeitspanne stand nur 2 Mal kein Schweizer zuoberst auf dem Weltcup-Podest. Marianne Abderhalden sorgte vor 5 Jahren mit Rang 3 in der Lake-Louis-Abfahrt dafür, dass die Schweiz nicht ganz leer ausging.

Mit Sandro Viletta, Tobias Grünenfelder und Martina Schild feierte ein Swiss-Ski-Trio in Lake Louise bzw. Beaver Creek seinen einzigen Weltcup-Triumph.

Heuer gibt es ab Samstag 10 Chancen, um an die früheren Erfolge anzuknüpfen. Die Männer machen in Lake Louise und Beaver Creek Halt, wo nebst 4 Speedrennen zum Abschluss ein Riesenslalom ansteht. Bei den Frauen sind in Killington zunächst nochmals die Technikerinnen gefordert. Anschliessend kommt es in Lake Louise zu einer Doppel-Abfahrt und einem Super-G.

Die Statistik ermutigt die Schweizer Equipe bei ihrer Übersee-Mission. Doch gibt es zwei Einschränkungen: Das Team wurde zuletzt von gesundheitlichen Rückschlägen durchgeschüttelt, auch Lara Gut befindet sich erst auf dem Weg zurück.

Zudem ist das Wetter unberechenbar. Letze Saison etwa mussten die Männer infolge Schneemangels unverrichteter Dinge wieder aus Nordamerika abziehen. Und auch heuer mussten in Kanada schon zwei Trainings gestrichen werden.

Die Schweizer Übersee-Siege seit 2007 im Überblick Jahr

Sieger

Disziplin Austragungsort 2016 Lara Gut

Super-G Lake Louise

2015 Lara Gut Riesenslalom Aspen 2014 Lara Gut Super-G Lake Louise 2013 Lara Gut Abfahrt Beaver Creek

Lara Gut Super-G Beaver Creek

Lara Gut Super-G Lake Louise

Patrick Küng

Abfahrt Beaver Creek

2011 Didier Cuche

Abfahrt Lake Louise

Sandro Viletta

Super-G Beaver Creek 2010 Tobias Grünenfelder

Super-G Lake Louise 2009 Didier Cuche

Abfahrt Lake Louise

Carlo Janka

Abfahrt Beaver Creek

Carlo Janka Riesenslalom Beaver Creek

Carlo Janka Super-Kombination Beaver Creek 2007 Martina Schild

Abfahrt Lake Louise

Daniel Albrecht

Riesenslalom Beaver Creek

Daniel Albrecht Super-Kombination Beaver Creek

Gelingt auch heuer in Übersee mindestens ein Schweizer Sieg?

Optionen Ja Nein

