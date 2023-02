1. Aleksander Kilde (NOR), 1:48,81

2. Christof Innerhofer (ITA), +0,15

3. Adrian Sejersted (NOR), +0,41

4. Niels Hintermann (SUI), +0,53

5. Romed Baumann (GER), +0,54

6. Nils Allegre (FRA), +0,66

7. James Crawford (CAN), +0,76

8. Marco Schwarz (AUT), +0.82

9. Broderick Thompson (CAN), +0,90

10. Stefan Babinsky (AUT), +1,35

Ferner:

11. Stefan Rogentin (SUI), +1,38

20. Justin Murisier (SUI), +1,77

21. Marco Odermatt (SUI), +1,78

37. Alexis Monney (SUI), +2,92

Out: Gilles Roulin