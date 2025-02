Lara Gut-Behrami fährt in Saalbach (AUT) im 1. Training zur WM-Abfahrt vom Samstag die beste Zeit.

Einzig Breezy Johnson aus den USA kann mit der Schweizerin mithalten.

Im Duell um den letzten Schweizer Startplatz meldet Priska Ming-Nufer ihre Ambitionen an.

Im vergangenen März musste Lara Gut-Behrami beim Weltcup-Finale in Saalbach in der Abfahrt mit Rang 17 vorliebnehmen. Die Tessinerin hatte damals in der Wind-Lotterie Pech. Dass ihr die Strecke liegt, bewies die 33-Jährige am Dienstag im 1. Training zur WM-Abfahrt vom Samstag.

Gut-Behrami zeigte bei perfekten Bedingungen von oben bis unten eine blitzsaubere Fahrt und stellte damit die Bestzeit auf. Von ihren Konkurrentinnen, welche noch nicht alle ihre Karten restlos aufdeckten, fuhr einzig Breezy Johnson in den Sphären der Schweizerin. Die Amerikanerin lag im Ziel 0,05 Sekunden hinter Gut-Behrami. Die übrigen Fahrerinnen büssten 0,63 Sekunden und mehr ein.

Resultate 1. Training Box aufklappen Box zuklappen 1. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:43,92

2. Breezy Johnson (USA) +0,05

3. Federica Brignone (ITA) +0,63 4. Emma Aicher (GER) +0,77. 5. Sofia Goggia (ITA) +0,79. 6. Mirjam Puchner (AUT) +0,86. 7. Nicol Delago (ITA) +1,07. 8. Priska Ming-Nufer (SUI) +1,62. 9. Ilka Stuhec (SLO) +1,69. 10. Laura Gauche (FRA) +1,73. Ferner die weiteren Schweizerinnen:

15. Malorie Blanc +1,91

16. Corinne Suter +1,95

17. Michelle Gisin +2,12

«Ich habe von Anfang an probiert, mit dem Gelände zu arbeiten. Das ist mir heute gelungen», meinte Gut-Behrami nach dem Training und fügte an: «Aber das war erst das erste von drei Trainings. Ich würde dieses Ergebnis natürlich sofort unterschreiben, aber das Rennen wird eine andere Geschichte.»

Ming-Nufer meldet Ambitionen an

Malorie Blanc (15.) und Corinne Suter (16.), die beide neben Gut-Behrami fürs Rennen gesetzt sind, verloren knapp 2 Sekunden auf ihre Teamkollegin. Um den letzten Schweizer Startplatz duellieren sich Priska Ming-Nufer und Michelle Gisin. Im 2. Training vom Mittwoch gilt es für diese beiden Fahrerinnen ernst.

Im 1. Training meldete vor allem Ming-Nufer ihre Ambitionen an. Die 32-Jährige verlor zwar 1,62 Sekunden auf Gut-Behrami, dies reichte dennoch zu Platz 8. Damit lag Ming-Nufer eine halbe Sekunde und 9 Positionen vor Gisin (17.).