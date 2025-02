Stefan Rogentin stellt im 1. Abfahrtstraining an der WM in Saalbach die viertschnellste Zeit auf.

Der Bündner kämpft zusammen mit Marco Kohler (13.) und Lars Rösti (31.) um den 5. Startplatz.

Auch Marco Odermatt (5.), Alexis Monney (7.) und Franjo von Allmen (11.) reihen sich im vorderen Teil ein.

Wie viel Risiko soll man nehmen? Was will man der Konkurrenz schon offenbaren? Wie viel Energie soll man investieren? Diese Fragen stellen sich in einem Abfahrtstraining immer. An einer WM ist die Ausgangslage aber noch einmal eine andere, zumindest für jene Fahrer, die eine interne Qualifikation bestreiten.

Im Schweizer Team trifft dies auf Stefan Rogentin zu, der zusammen mit Marco Kohler und Lars Rösti um den 5. Startplatz für die WM-Abfahrt vom Sonntag kämpft. Wie bei den Frauen wird die Entscheidung auch bei den Männern anhand der Resultate des 2. Trainings gefällt, also am Donnerstag. Trotzdem – oder gerade deswegen – drückte Rogentin im 1. Training am Mittwoch bereits ordentlich aufs Gas.

«Wenn du die Quali fährst, musst du im 1. Training schauen, wie es funktioniert und die eine oder andere Erfahrung suchen», begründete der Bündner seine Fahrt, bei der er erst unten etwas rausnahm. Funktioniert hat das 1. Training auch bei Kohler, während Rösti fast 3 Sekunden einbüsste. Abgerechnet wird am Donnerstag.

Auch Odermatt und Monney schnell

Nicht nur Rogentin ging es bei der ersten Übungsfahrt relativ ernst an, auch Marco Odermatt und Alexis Monney absolvierten den Hauptteil der Strecke auf Zug, ohne dabei aber unnötige Risiken einzugehen. Etwas kontrollierter ging es Franjo von Allmen an, auch er bewies aber, dass er die technisch anspruchsvolle Abfahrt im Griff hat.

Resultate 1. Training Box aufklappen Box zuklappen 1. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:41,18

2. Vincent Kriechmayr (AUT) +0,65

3. Stefan Babinsky (AUT) +0,95



4. Stefan Rogentin (SUI) +1,01. 5. Marco Odermatt (SUI) +1,05. 6. Christof Innerhofer (ITA) +1,10. 7. Alexis Monney (SUI) +1,16. 8. Cameron Alexander (CAN) +1,27. 9. Nils Alphand (FRA) +1,32. 10. Mattia Casse (ITA) +1,37. Die weiteren Schweizer:

11. Franjo von Allmen +1,39

13. Marco Kohler +1,80

31. Lars Rösti +2,95

35. Justin Murisier +3,19



Cochran-Siegle und Kriechmayr ganz vorne

Die Trainingsbestzeit ging auf das Konto von Ryan Cochran-Siegle. Anders als viele andere Fahrer zog der US-Amerikaner seine Fahrt bis zum Schluss in der Hocke durch. Zufriedenstellend verlief das erste Herantasten auch für Vincent Kriechmayr. Nach seinem Sturz in Wengen, wo er sich am Knie verletzt hatte, war das Training für den Österreicher in erster Linie ein Belastungstest.