Der 67-jährige Roland Hilfiker hilft an der Ski-WM im Medienzentrum mit. Für ihn ist es eine Rückkehr in die Sportwelt.

An der Ski-WM in Courchevel/Méribel sind sie allgegenwärtig, die Frauen und Männer in Blau. 1200 Volontäre arbeiten hier (fast) unentgeltlich und sorgen dafür, dass rund um den Grossanlass alles reibungslos läuft. Einer von ihnen ist Roland Hilfiker. Der 67-Jährige hat die Rolle des «Assistant to the Press Center» in Courchevel.

Für Hilfiker – anders als für viele andere – ist es nicht der erste Grossanlass.

Während seiner beruflichen Laufbahn machte er für kleinere Sportarten Lobbyarbeit und war zeitweise in verschiedenen Verbänden und bei Events wie den World Games als Kommunikationsdirektor tätig.

Legende: Roland Hilfiker Dem Pensionär fehlte zuletzt der Sport. An der Ski-WM ist er wieder mittendrin. SRF

1988 in Seoul war er, der passionierte Fallschirmspringer, zudem Teil der ersten und einzigen Fallschirmaufführung im Rahmen von Olympischen Spielen und bildete am Himmel die olympischen Ringe.

Und 2003 produzierte er die internationale Eröffnungssequenz für die Ski-WM in St. Moritz.

Inzwischen sind seine Aufgaben «kleiner» geworden. «In Courchevel muss ich dafür sorgen, dass im Mediencenter alles nach Plan läuft. Dazu gehört auch mal, dass ich die Kaffeemaschine wieder auffülle.» Ein anderes Mal hilft es Hilfiker wieder, dass er 6 Sprachen fliessend spricht.

03:17 Video Das sportliche Highlight für Hilfiker: Odermatts Gold in der WM-Abfahrt Aus Sport-Clip vom 12.02.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 17 Sekunden.

Courchevel, Bern, Paris?

Für die Arbeit als Volontär hat sich der Auslandschweizer – er lebt seit vielen Jahren in Spanien – schon länger beworben. Dann herrschte lange Funkstille, bis er vor ein paar Wochen seine Aufgabe erhalten habe. Als Pensionär kein Problem. Andere mussten dafür zwei Wochen Ferien nehmen, um hier mitzuhelfen. «Sogar eine Person, die bei der Fifa in leitender Position angestellt ist», verrät Hilfiker.

Mit seiner Arbeit als Volontär in Courchevel hat der 67-Jährige so richtig Blut geleckt. Auch für die Kletter-WM im Sommer 2023 in Bern hat er sich schon wieder angemeldet und hofft, «dass ich dort noch aktiver mithelfen kann». Wie für viele Athletinnen und Athleten hier heisst auch für Hilfiker das Fernziel «Olympia 2024 in Paris».