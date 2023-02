An der Ski-WM in Courchevel hat Alexis Monney im 2. Abfahrtstraining mit Rang 3 überzeugt. Diverse Fahrer verzichteten auf einen Start.

Alexis Monney hat dem 2. Training aus Schweizer Sicht den Stempel aufgedrückt. Der WM-Debütant kam mit einer Zeit von 1:48,79 Minuten ins Ziel. Dies bedeutete Rang 3 für den 23-jährigen Freiburger. Auf die Trainingsbestzeit von Christof Innerhofer verlor er 34 Hundertstelsekunden. Damit hat er die Teilnahme an der WM-Abfahrt vom Sonntag auf sicher. «Es ist einfach geil», meinte ein sichtlich gelöster Monney im Anschluss.

Innerhofer brachte indes mit seiner Topleistung die italienischen Funktionäre in Verlegenheit. Denn glaubt man den Gerüchten, haben diese ihr Quartett für die Abfahrt bereits bekannt gegeben – und Innerhofer gehört nicht dazu. Stattdessen sollen Dominik Paris, Mattia Casse, Florian Schieder und Matteo Marsaglia für Italien an den Start gehen.

Die grossen Abwesenden

Marco Odermatt, der seinen Startplatz in der WM-Abfahrt wie Niels Hintermann schon vor dem Training auf sicher hatte, verzichtete nach der Enttäuschung im Super-G mit Rang 4 auf einen Start im 2. Training. Wie der Gesamtweltcup-Leader waren mit Aleksander Kilde, dem Trainingsschnellsten vom Mittwoch, und Vincent Kriechmayr auch die Topfavoriten nicht am Start. Insgesamt 12 Fahrer liessen die Übungsfahrt aus.

Resultate des 2. Abfahrtstrainings Box aufklappen Box zuklappen 1. Christof Innerhofer (ITA), 1:48,45 Minuten

2. James Crawford (CAN) +0,31

3. Alexis Monney (SUI) +0,34

4. Borderick Thompson (CAN) +0,37

5. Dominik Paris (ITA) +0,48

6. Florian Schieder (ITA) +0,52

7. Thomas Dressen (GER) +0,65

8. Justin Murisier (SUI) +0,70

9. Henrik von Appen (CHI) +0,72)

10. Jeffrey Read (CAN) +0,96 Ferner die weiteren Schweizer:

14. Niels Hintermann (SUI) +1,12

15. Gilles Roulin (SUI) +1,22

18. Stefan Rogentin (SUI), +1,37

Auch Murisier mit starker Leistung

Der zweite noch zu vergebende Schweizer Startplatz neben Monney geht an Justin Murisier. Dies kommunizierte Swiss-Ski am Freitagnachmittag. Der Walliser überzeugte mit Rang 8. Er verlor 70 Hundertstel auf Innerhofer.

Hintermann erwischte einen schlechteren Tag als am Mittwoch und belegte Rang 14 (+1,12 Minuten), direkt vor Gilles Roulin (+1,22). Für Stefan Rogentin gab's Rang 18 (+1,37).

Schliessen 01:43 Video Murisier: «Es ist komisch, eine Quali zu fahren» Aus Sport-Clip vom 10.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 43 Sekunden. 00:59 Video Die Trainingsfahrt von Murisier Aus Sport-Clip vom 10.02.2023. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

So geht es weiter

Am Samstag bestreiten die Männer das 3. und letzte Abfahrtstraining (ab 10:55 Uhr live in der SRF Sport App). Am Sonntag gilt es dann in der «Königsdisziplin» ernst. Auf SRF zwei und in der SRF Sport App sind Sie bei der Abfahrt ab 10:30 Uhr live dabei (Rennstart um 11:00 Uhr). Bereits am Samstag bestreiten die Frauen ihre WM-Abfahrt (ab 10:30 Uhr live).