Lara Gut-Behrami ist in Saalbach (AUT) auch im 2. Training zur WM-Abfahrt vom Samstag die schnellste Schweizerin (4.).

Gleich dahinter klassiert sich Corinne Suter auf dem 5. Platz.

Priska Ming-Nufer (9.) sticht im Duell um den letzten Schweizer Startplatz Michelle Gisin (27.) aus.

Lara Gut-Behrami fühlt sich auf der WM-Strecke in Saalbach offensichtlich pudelwohl. Nachdem sie das 1. Training am Dienstag für sich entschieden hatte, überzeugte sie auch im 2. Testlauf am Mittwoch und wurde Vierte. Auf die Spitzenzeit von Mirjam Puchner (AUT) verlor sie 1,03 Sekunden.

Unmittelbar hinter ihr reihte sich Corinne Suter (5.) im Klassement ein (+1,20 s auf die Bestzeit). Rund 24 Stunden zuvor hatte die Schwyzerin die Top 15 knapp verpasst.

Resultate 2. Training Box aufklappen Box zuklappen 1. Mirjam Puchner (AUT) 1:42,30 Minuten

2. Breezy Johnson (USA) +0,73 Sekunden

3. Nicol Delago (ITA) +0,88

4. Lara Gut-Behrami (SUI) +1,03. 5. Corinne Suter (SUI) +1,20. 6. Stephanie Venier (AUT) +1,26. 7. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) +1,31. 8. Emma Aicher (GER) +1,35. 9. Priska Ming-Nufer (SUI) +1,36. 10. Ilka Stuhec (SLO) +1,37



Ferner die weiteren Schweizerinnen:

27. Michelle Gisin +2,74

32. Malorie Blanc +3,76

Ming-Nufer startet in der Abfahrt

Unter die besten Zehn schaffte es auch Priska Ming-Nufer (9.). Die Obwaldnerin büsste 1,36 Sekunden auf die Bestmarke ein. Und weil sie erneut deutlich schneller unterwegs war als Michelle Gisin (27., +2,74 s), löste sie das letzte Startticket für die WM-Abfahrt am Samstag.

«Ich habe extra nicht geschaut, was Michelle machte. Ich habe mich voll auf mich konzentriert», sagte Ming-Nufer danach im SRF-Interview.

Malorie Blanc (32.), die die Qualifikation schon innehatte, liess es langsamer angehen als am Vortag. Am Ende verpasste sie mit einem Rückstand von 3,76 Sekunden die Top 30.

So geht's weiter

Am Freitag findet um 9:30 Uhr das 3. und letzte Abfahrtstraining statt, ehe es am Samstag ab 11:30 Uhr ernst gilt. Dazwischen steigt am Donnerstag der Super-G: Dort werden Gut-Behrami, Blanc, Suter und Gisin die Schweizer Fahne hochhalten.