Fast schon Halbzeit bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm. Was bringt die 2. Wettkampf-Woche noch?

Legende: Strahlender Sonnenschein in Saalbach Doch wie lange bleibt das Wetter noch so? KEYSTONE/DPA/Jens Büttner

Mit dem Team-Event, den beiden Super-G und Abfahrten sind an der Ski-WM 2025 mittlerweile 5 von 11 Rennen absolviert. Während das Wetter die Speedspezialistinnen und -spezialisten an jedem Tag mit Sonnenschein verwöhnte, präsentierten sich auch die Pisten am Zwölferkogel in perfektem Zustand.

Neben dem Erfolg Italiens im Team-Event Parallel prägten überraschende Weltmeisterinnen (Stephanie Venier & Breezy Johnson) und ein dominantes Schweizer Männer-Speedteam die sportliche Seite der ersten Wettkampftage.

Am Montag geniessen hier in Saalbach-Hinterglemm alle einen Ruhetag. Weil bislang alles programmgemäss ablaufen konnte, musste nicht auf den Reservetag zurückgegriffen werden. Neben Trainings stehen für einige Athleten auch Medientreffen an, bevor es am Dienstag im Rennmodus weitergeht.

Bald kommt der Schnee

Zunächst bietet sich mit den neu im Programm figurierenden Team-Kombinationen der Frauen und Männer für die Speed-Fahrerinnen und -Fahrer ein letztes Mal eine Medaillenchance. Dann übernehmen die Techniker endgültig das Zepter: am Donnerstag und Freitag für die Riesenslaloms, am Samstag und Sonntag für die abschliessenden Spezial-Slaloms.

Das Wetter im Salzburgerland dürfte in den nächsten Tagen ein wenig drehen: Insbesondere am Donnerstag und Freitag ist teils heftiger Schneefall angesagt. Ob dies für die Durchführung der Rennen ein Problem darstellen wird, ist aktuell noch nicht vorhersehbar. Für den Abschluss am Sonntag sagen die Meteorologen noch einmal strahlenden Sonnenschein voraus.

Ski-WM