Lara Gut-Behrami hat im Vorfeld der WM in Saalbach bestätigt, dass sie 2027 bei der Heim-WM in Crans-Montana nicht mehr dabei sein wird.

Legende: Greift ein letztes Mal nach WM-Medaillen Lara Gut-Behrami. Keystone/Piermarco Tacca

In einer Sprachnachricht hat die 33-jährige Gut-Behrami mitgeteilt, dass Saalbach-Hinterglemm für sie einen Abschluss bildet. «Meine nächste und letzte WM steht an. Ich habe es gesagt und somit ist es für mich erledigt», meinte die Tessinerin.

Damit ist klar, dass sie 2027 bei den nächsten Weltmeisterschaften nicht mehr am Start stehen wird. Dann finden die Wettkämpfe in Crans-Montana statt.

Die hochdekorierte Gut-Behrami steht aktuell bei 8 WM-Medaillen (2 Gold, 3 Silber, 3 Bronze) und gehört auch heuer in den Speed-Disziplinen und im Riesenslalom zu den Favoritinnen.

Wohl Verzicht auf Team-Kombi

Ebenfalls am Montag verkündete die Tessinerin, dass sie aller Voraussicht nach nicht an der Team-Kombination teilnehmen wird. Gut-Behrami begründete ihren praktisch feststehenden Entscheid damit, dass sie die Tage vor dem Riesenslalom zum Training in der Basis-Disziplin nutzen will.

Die Team-Kombination, die erstmals an einer alpinen Elite-WM ausgetragen wird, steht für die Frauen am nächsten Dienstag im Programm, der Riesenslalom am Donnerstag.

Ski-WM 2025