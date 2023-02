Sofia Goggia ist bereit für die WM-Abfahrt: Im letzten Training vor dem Rennen am Samstag setzte sich die Topfavoritin aus Italien mit deutlicher Bestzeit durch. Die 30-Jährige distanzierte bereits die zweitschnellste Mirjam Puchner (AUT) um fast 5 Zehntel – und das obwohl auch Goggia am Ende nicht mehr durchzog und mit einem locker sitzenden Renndress antrat.

Resultate 3. Training Box aufklappen Box zuklappen 1. Sofia Goggia (ITA) 1:28,31 Minuten

2. Mirjam Puchner (AUT) + 0,46 s

3. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) + 0,50

4. Ragnhild Mowinckel (NOR) + 0,58

5. Lara Gut-Behrami (SUI) + 0,66

6. Jasmine Flury (SUI) + 0,74

7. Priska Nufer (SUI) + 0,81

8. Joana Hählen (SUI) +0,93

8. Laura Gauche (FRA) + 0,93

10. Ramona Siebenhofer (AUT) + 0,98

10. Nina Ortlieb (AUT) + 0,98 Ferner:

13. Michelle Gisin (SUI) + 1,16

23. Corinne Suter (SUI) + 1,90

Im Duell um den letzten Startplatz im Schweizer Team ist nach den knappen Zeit-Unterschieden in den ersten Trainings (1 bzw. 3 Hundertstel) nun eine deutliche Entscheidung gefallen: Priska Nufer (7.) setzte sich teamintern mit 35 Hundertsteln Vorsprung gegen Michelle Gisin (13.) durch.

Die Obwaldnerin Nufer kommt damit in 24 Stunden und just an ihrem 31. Geburtstag in den Genuss ihrer 1. WM-Abfahrt. «Das ist das schönste Geschenk für mich», sagte sie nach der geschafften Quali.

Schliessen 01:05 Video Mit dieser Fahrt setzt sich Nufer gegen Gisin durch Aus Sport-Clip vom 10.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden. 01:02 Video Nufer: «Qualifikation ist das schönste Geschenk für mich» Aus Sport-Clip vom 10.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 2 Sekunden. 01:47 Video Der letzte Trainingslauf von Gisin Aus Sport-Clip vom 10.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 47 Sekunden.

Beste Schweizerin bei der Hauptprobe war erneut Lara Gut-Behrami. Just vor Jasmine Flury und Nufer fuhr die Tessinerin auf den 5. Rang.

Titelverteidigerin Corinne Suter, die noch mit den Folgen einer leichten Gehirnerschütterung kämpft, zeigte ihr schwächstes Training und klassierte sich mit knapp 2 Sekunden Rückstand ausserhalb der Top 20. «Es geht mir von Tag zu Tag besser, ist aber noch ein bisschen ein Auf und Ab», so die Weltmeisterin im Interview. Grundsätzlich sei sie zufrieden und wisse, an was sie auf der Piste noch arbeiten müsse.

Schliessen 00:46 Video Die Fahrt von Gut-Behrami Aus Sport-Clip vom 10.02.2023. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden. 01:23 Video Suter: «Geht mir von Tag zu Tag besser» Aus Sport-Clip vom 10.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 23 Sekunden. 00:47 Video Suter hat noch viel Luft nach oben Aus Sport-Clip vom 10.02.2023. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

Das weitere Programm

Nun gilt es am Samstag ernst. Ab 10:30 Uhr stimmen wir Sie auf SRF zwei und im Stream in der SRF Sport App auf die Abfahrt ein, um 11 Uhr ist Rennstart.