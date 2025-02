Monney meldet Ambitionen an – Odermatt verzichtet

Alexis Monney stellt im Abschlusstraining für die WM-Abfahrt in Saalbach hinter dem Schweden Felix Monsen die zweitbeste Zeit auf.

Der frischgebackene Super-G-Weltmeister Marco Odermatt verzichtet wie andere Top-Fahrer auf einen Start und schont sich.

Das Rennen findet am Sonntag um 11:30 Uhr statt (live auf SRF zwei).

Mit vier Doppelsiegen in den ersten fünf Weltcup-Abfahrten des Winters gehören die Schweizer Speedfahrer für die WM-Abfahrt am Sonntag zu den Topfavoriten. Im Abschlusstraining haben sie ihre Ambitionen noch einmal untermauert.

Mit Alexis Monney stellte ein Fahrer von Swiss-Ski die zweitbeste Trainingszeit auf. Der zweifache Podestfahrer dieser Saison zeigte eine saubere Übungsfahrt und schwang wie gewohnt schon auf der Zielgeraden ab. Er wurde nur vom überraschenden Schweden Felix Monsen mit Startnummer 33 geschlagen, der allerdings deutlich mehr durchzog als der Schweizer. Der einheimische Vincent Kriechmayr komplettierte die Top 3.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die WM-Abfahrt der Männer am Sonntag ab 11:00 Uhr live auf SRF zwei. Rennstart ist um 11:30 Uhr. Auf Radio SRF 3 gibt es regelmässige Einschaltungen.

Odermatt passt

Die Resultate des 3. und letzten Trainings sind wie gewohnt mit Vorsicht zu geniessen. Diverse Topfahrer schoben 24 Stunden vor dem Rennen einen Ruhetag ein und verzichteten auf das Abschlusstraining. Super-G-Weltmeister Marco Odermatt war ebenso nicht am Start wie Lauberhorn-Podestfahrer Miha Hrobat (SLO) oder Stefan Babinsky (AUT).

Resultate 3. Training Box aufklappen Box zuklappen 1. Felix Monsen (SWE) 1:41,36

2. Alexis Monney (SUI) +0,33

3. Vincent Kriechmayr (AUT) +0,43 4. Daniel Hemetsberger (AUT) +0,64. 5. Dominik Paris (ITA) +0,70. 6. Jan Zabystran (CZE) +0,90. 7. James Crawford (CAN) +0,91. 7. Adrian Sejersted (NOR) +0,91. 9. Jared Goldberg (USA) +1,00. 10. Nils Allegre (FRA) +1,21.



Ferner die weiteren Schweizer:

17. Franjo von Allmen +1,75

18. Stefan Rogentin +1,76

30. Justin Murisier +3,36

DNS Marco Odermatt, Marco Kohler, Lars Rösti

Die weiteren Schweizer liessen sich ebenfalls nicht in die Karten blicken. Franjo von Allmen – im 2. Training noch 2. – schwang am Samstag als 17. ab. Er war damit eine Hundertstelsekunde schneller als Teamkollege Stefan Rogentin, der sich bereits am Donnerstag im teaminternen Duell das letzte Ticket gesichert hatte. Justin Murisier nahm schon früh Tempo heraus und fuhr auf Platz 30.

