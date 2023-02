Österreich hatte an der Ski-WM in Courchevel/Méribel keine einzige goldenene Auszeichnung zu feiern.

Historische «Pleite» für ÖSV-Team an der Ski-WM

Legende: Ausser Spesen nichts gewesen Die Enttäuschung bei Manuel Feller nach dem Riesenslalom war gross. Reuters/ALEKSANDRA SZMIGIEL

Mit der Vorgabe von 4 bis 6 Medaillen war das ÖSV-Team in die WM in den französischen Alpen gegangen. Am Ende wurde das Ziel übertroffen, gab es doch 7 Mal Edelmetall. Mehr holte nur Norwegen mit 9.

Einen grossen Haken hat die Ski-WM für Österreich aber dennoch: Keine einzige Gold-Medaille konnte errungen werden. Die letzte Chance auf Platz 1 vergab Manuel Feller als Halbzeitführender im Slalom von Sonntag.

03:09 Video Kristoffersen stellt im Slalom-Finale alles auf den Kopf Aus Sport-Clip vom 19.02.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 9 Sekunden.

Damit figuriert unser notorisch erfolgreicher Nachbar im Medaillenspiegel hinter Frankreich und Deutschland und vor Griechenland nur an 8. Stelle. ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober erklärte gegenüber der Kronenzeitung trotzdem, es sei «keine Enttäuschung da. Wir haben nicht das Glück gehabt, das muss man sagen, ich will gar nichts schönreden».

Legende: Die Spitze von ÖSV und Swiss-Ski im Gespräch Roswitha Stadlober und Urs Lehmann. Keystone/BARBARA GINDL

Gleichzeitig will man beim österreichischen Skiverband aber auch nicht draufhauen; man kenne die Defizite, und werde daran arbeiten. «Das Schlechte lassen wir da, das Gute nehmen wir mit, dann schauen wir weiter», so Stadlober weiter.

Die Hundertstel waren nicht auf ÖSV-Seite

Tatsächlich hätten es für die «ÖSV-Adler» an der WM auch mehr Medaillen werden können: Gleich in 7 Rennen (!) landete eine Österreicherin oder ein Österreicher (oder das Team) auf Rang 4 – der Abstand auf Bronze lag dabei immer im niedrigen Hundertstelbereich.

Und mit ein bisschen Wettkampfglück wäre für Marco Schwarz in der Männer-Kombination und Nina Ortlieb in der Frauen-Abfahrt auch Gold dringelegen. Das Duo verpasste den WM-Titel um 0,10 respektive 0,04 Sekunden.

Schliessen 01:45 Video WM-Gold für Pinturault in der Kombination Aus Sport-Clip vom 07.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 45 Sekunden. 02:37 Video Gold und Bronze in der WM-Abfahrt gehen in die Schweiz Aus Sport-Clip vom 11.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 37 Sekunden.