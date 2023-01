SRF überträgt alle Rennen der Alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Courchevel und Méribel live. Das «Alpine Ski-WM Magazin», Stimmen, Analysen und Hintergründe zum Geschehen auf den Pisten runden das SRF-Angebot in TV und Radio sowie auf den Onlineplattformen ab.

So berichtet SRF über die Alpine Ski-WM in Courchevel Méribel

Legende: Stehen während zwei Wochen im Fokus Die WM-Orte Courchevel und Méribel. Keystone/APA/BARBARA GINDL

Vom 6. bis 19. Februar 2023 kämpfen im französischen Courchevel Méribel die besten Skifahrerinnen und -fahrer der Welt um insgesamt 13 WM-Titel in sechs Disziplinen. Schweizer Radio und Fernsehen berichtet wie gewohnt live und bietet sowohl in TV und Radio sowie auf den Onlineplattformen einen umfassenden Service zum Grossevent.

Rennen, Analysen und Blick hinter die Kulissen im TV

Auf SRF zwei sind alle Rennen inklusive der abendlichen Medaillenübergaben live im Programm. Als Studio-Moderatoren sind abwechselnd Paddy Kälin und Lukas Studer im Einsatz. In Courchevel kommentieren Stefan Hofmänner und SRF-Experte Marc Berthod die Männer-Rennen, Marco Felder und SRF-Expertin Tina Weirather begleiten die Wettkämpfe der Frauen in Méribel.

Neu teilen die mit Helmkameras ausgestatteten SRF-Expertinnen und -Experten nicht nur Eindrücke von den Skipisten, sondern auch vom Startgelände. So bieten sie dem Publikum einen besonderen Einblick hinter die Kulissen und auf den Weg der Athletinnen und Athleten in Richtung Start.

WM-Magazin mit Studio-Gästen

Das tägliche «Alpine Ski-WM Magazin» zu den Ski-Weltmeisterschaften in Courchevel Méribel fasst den WM-Tag kompakt zusammen. Zu Gast bei Paddy Kälin und Lukas Studer, die das WM-Magazin alternierend moderieren, sind aktuelle oder ehemalige Grössen aus dem Skirennsport. Gemeinsam sprechen sie über die Highlights des Renntages, die Faszination Skisport und Geschichten abseits der sportlichen Tagesaktualität.

Radio SRF 3 ist das Liveradio für die Schweizer Ski-Fans

Auf Radio SRF 3 sind die Hörerinnen und Hörer bei sämtlichen WM-Entscheidungen sowie bei den Fahrten der Schweizerinnen und Schweizer live dabei. Sportreporterin Danja Spichtig und Sportreporter Reto Wiedmer berichten direkt aus Frankreich, liefern Eindrücke und schildern Reaktionen der Schweizer Fahrerinnen und Fahrer aus dem Zielgelände.

Analysen und Hintergrundgeschichten am frühen Morgen sowie in den Nachmittags- und Vorabendsendungen ergänzen das umfassende Liveangebot von Radio SRF 3.

SRF-Onlineplattformen mit Zusatzservice

Der Startschuss zum WM-Programm von Schweizer Radio und Fernsehen fällt bereits am Sonntag, 5. Februar, mit der Liveübertragung der Eröffnungsfeier auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App. In den folgenden zwei Wochen kann das Publikum sämtliche Rennen in Courchevel Méribel online über Livestream und Liveticker verfolgen.

News und Resultatübersichten sowie Reaktionen, Einschätzungen und Geschichten rund um die Ski-WM auf srf.ch/sport, in der SRF Sport App sowie auf den sozialen Kanälen von SRF Sport runden das Angebot ab.