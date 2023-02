Im zweiten Training zur WM-Abfahrt vom Samstag in Méribel ist Lara Gut-Behrami als Sechste die beste Schweizerin.

Abfahrtstraining an Ski-WM

Abfahrts-Topfavoritin Sofia Goggia hat das 2. Training auf der «Roc de Fer» in Méribel auf Platz 3 beendet. Die Italienerin kam nicht ohne Torfehler durch und musste dennoch zwei Österreicherinnen den Vortritt lassen. Stephanie Venier, die gegen ihre Teamkolleginnen Tamara Tippler und Ramona Siebenhofer eine interne Ausscheidung fuhr, war 1 Hundertstel schneller als Mirjam Puchner.

Beste Schweizerin war Lara Gut-Behrami auf Platz 6. Auf die Spitzenzeit fehlten der Tessinerin 66 Hundertstel. Michelle Gisin und Priska Nufer, die um den 5. Startplatz im Schweizer Team kämpfen, machen es den Trainern weiterhin schwer: Trennten sie im 1. Training noch 3 Hundertstel, waren sie diesmal nur 1 Hundertstel auseinander. Gisin hatte auf Platz 10 knapp die Nase vor Nufer (11.).

Suter in den Top 15

Nach Platz 20 im Super-G vom Mittwoch hatte Corinne Suter auf Interviews verzichtet. Nach ihrem Sturz in Cortina vor zwei Wochen spürt sie weiterhin die Folgen ihrer Gehirnerschütterung und wird deshalb abgeschirmt. Auch im Training liess sie Vorsicht walten: Ihre Fahrt reichte der Schwyzerin zu Platz 13. Auch Jasmine Flury (16.) und Joana Hählen (17.) klassierten sich in den Top 20.

Resultate 2. Training Box aufklappen Box zuklappen 1. Stephanie Venier (AUT) 1:29,80 Minuten

2. Mirjam Puchner (AUT) + 0,01 s

3. Sofia Goggia * (ITA) + 0,17

4. Ramona Siebenhofer (AUT) + 0,21

5. Laura Gauche (FRA) + 0,22

6. Lara Gut-Behrami (SUI) + 0,66

7. Tamara Tippler (AUT) + 0,82

8. Breezy Johnson (USA) + 0,97

9. Nina Ortlieb (AUT) + 1,01

10. Michelle Gisin (SUI) + 1,09

11. Priska Nufer (SUI) + 1,10 Ferner:

13. Corinne Suter (SUI) + 1,21

16. Jasmine Flury (SUI) + 1,42

17. Joana Hählen (SUI) + 1,56 *mit Torfehler

Das weitere Programm

Am rennfreien Freitag folgt das Abschlusstraining (11:00 Uhr), bevor es am Samstag ernst gilt (10:30 Uhr). Die Abfahrt sehen Sie wie gewohnt live auf SRF zwei, das Training können sie auf srf.ch/sport und in der Sport App mitverfolgen.