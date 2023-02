Bei der ersten Trainingsfahrt auf der Piste «Roc de Fer» konnten die Schweizerinnen nicht ganz mit den Schnellsten mithalten. Als beste Swiss-Ski-Fahrerin klassierte sich Titelverteidigerin Corinne Suter auf Position 9, zur Bestzeit fehlten ihr 0,90 Sekunden. Lara Gut-Behrami verlor 1,03 Sekunden und belegte den 10. Platz.

Noch nicht richtig auf Touren kam Jasmine Flury. Die Bündnerin handelte sich einen Rückstand von 2,48 Sekunden ein und wurde 27. Joana Hählen, die vierte Fixstarterin am Samstag, verpasste ein Tor.

Nufer und Gisin fast gleich schnell

Priska Nufer und Michelle Gisin, die sich um den fünften Schweizer Startplatz in der Abfahrt duellieren, verloren auf den Rängen 22 und 23 knapp 2 Sekunden auf die Bestzeit. Nufer war um 0,03 Sekunden schneller als Gisin. Der Entscheid fällt nach dem Abschlusstraining am Freitag.

Die Bestzeit im ersten Training stellte Sofia Goggia auf. Die vierfache Saisonsiegerin aus Italien war um 0,26 Sekunden schneller als ihre Landsfrau Elena Curtoni. Die Slowenin Ilka Stuhec reihte sich mit einem Rückstand von 0,44 Sekunden auf Rang 3 ein.

1. Abfahrtstraining der Frauen Box aufklappen Box zuklappen 1. Sofia Goggia (ITA) 1:30,54 Minuten

2. Elena Curtoni (ITA) + 0,26

3. Ilka Stuhec (SLO) + 0,44

4. Cornelia Hütter (AUT) + 0,61

5. Laura Gauche (FRA) + 0,66

5. Stephanie Venier (AUT) + 0,66

7. Romane Miradoli (FRA) + 0,81

8. Federica Brignone (ITA) + 0,82

9. Corinne Suter (SUI) + 0,90

10. Lara Gut-Behrami (SUI) + 1,03 Ferner:

22. Priska Nufer (SUI) + 1,96

23. Michelle Gisin (SUI) + 1,99

25. Joana Hählen* (SUI) + 2,30

27. Jasmine Flury (SUI) + 2,48 *mit Torfehler

Das weitere Programm

Am Mittwoch steht bei den Frauen der Super-G auf dem Programm (11:00 Uhr). Ebenfalls am Mittwoch bestreiten die Männer das 1. Training zur Abfahrt vom Sonntag (11:00 Uhr). Die weiteren Abfahrtstrainings der Frauen finden am Donnerstag und Freitag statt. Alle Rennen sehen Sie live auf SRF zwei, die Abfahrtstrainings können sie auf srf.ch/sport und in der Sport App mitverfolgen.