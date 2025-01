Alpine Ski-WM in Saalbach

Legende: Rundum-Service Von der WM in Saalbach verpassen Sie kein Rennen. SRF

Mit dem ersten Abfahrtstraining der Frauen sowie dem Team-Event im Parallelrennen inklusive Eröffnungsfeier starten am 4. Februar 2025 die alpinen Ski-Weltmeisterschaften im österreichischen Saalbach. Mit SRF ist das sportinteressierte Publikum von der ersten Fahrt an live mit dabei. Insgesamt berichtet SRF während den 13 WM-Tagen rund 60 Stunden aus dem Glemmtal.

Rennen, Siegerehrungen und WM-Magazin im TV

Sämtliche elf Medaillenentscheidungen sind live auf SRF zwei zu sehen – ergänzt mit Vorprogrammen, Analysen und Reaktionen aus dem Zielraum. Zudem überträgt SRF alle Abfahrtstrainings, die abendlichen Medaillenzeremonien sowie die Eröffnungs- und Schlussfeier. Begleitet werden die Übertragungen von den Kommentatoren Stefan Hofmänner und Marco Felder sowie den SRF-Ski-Experten Tina Weirather, Marc Berthod und Beat Feuz.

Abgerundet wird die Berichterstattung im Fernsehen mit dem täglichen WM-Magazin um 18.55 Uhr. Im SRF-Studio auf der «Medal Plaza» in Saalbach empfangen die Moderatoren Paddy Kälin und Lukas Studer Athletinnen und Athleten, ehemalige Grössen aus dem Skirennsport und weitere Protagonisten rund um die Ski-WM. Mit ihnen lassen sie das Geschehen des Renntages Revue passieren und blicken hinter die Kulissen des Grossanlasses.

Umfassender Service online und im Radio

Die Ski-Fans können das gesamte WM-Programm inklusive Liveticker auch über srf.ch/sport sowie die SRF Sport App verfolgen. Die Onlineplattformen bieten ferner einen umfassenden Resultatservice sowie aktuelle News, Reaktionen und Analysen – übersichtlich zusammengefasst in einem speziellen WM-Reiter. Über die Social-Media-Kanäle von SRF Sport werden die Nutzenden mit Videos und Bildern der Entscheidungen, Interviews und den besten Szenen des Tages versorgt. Hintergrundgeschichten sowie Interaktionsmöglichkeiten für die Followerinnen und Follower ergänzen das Angebot.

Auch auf Radio SRF 3 verpasst das Publikum keine Entscheidung. Danja Spichtig und Reto Wiedmer melden sich bei sämtlichen Entscheidungen und Fahrten von Schweizerinnen und Schweizern mit Einschaltungen live aus Saalbach. Dazu gibt es täglich Reaktionen, Rennanalysen und überraschende Nebengeschichten.

Spezialfolgen von «Podcast am Pistenrand»

Abgerundet wird die Berichterstattung mit Spezialfolgen von «Podcast am Pistenrand» mit Tina Weirather, Marc Berthod und Michael Schweizer. Neben den regulären Folgen jeweils am Dienstag werden an den beiden WM-Samstagen «WM Specials» veröffentlicht. «Ob im TV, im Radio oder online – über alle Kanäle hinweg bieten wir den Schweizer Ski-Fans einen umfassenden Service zum Höhepunkt der Saison», sagt Susan Schwaller, Chefredaktorin von SRF Sport.

Ski-WM 2025