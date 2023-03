Die US-Amerikanerin gewinnt den Riesenslalom in Are und egalisiert die Rekordmarke von Ingemar Stenmark.

Beim Riesenslalom in Are

Das Podest

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:54,64 Minuten

2. Federica Brignone (ITA) +0,64 s

3. Sara Hector (SWE) +0,92 s

Die Frage war nicht ob, sondern wann Mikaela Shiffrin in Sachen Weltcup-Siege mit Rekordhalter Ingemar Stenmark gleichziehen würde. In Are hat es nun geklappt: Im Alter von 27 Jahren darf sich die US-Amerikanerin Rekordsiegerin nennen. Die Bestmarke von 86 Weltcup-Siegen teilt sie sich aktuell noch mit dem Schweden. Auch hier wird es aber nur eine Frage der Zeit sein, bis sie zur alleinigen Rekordhalterin aufsteigt – vielleicht schon am Samstag im Slalom?

Mit ihrem Sieg beim Riesenslalom in Are egalisierte Shiffrin nicht nur die Bestmarke von Stenmark. Quasi im Vorbeigehen sicherte sich die Weltmeisterin in dieser Disziplin auch vorzeitig die kleine Kristallkugel. Vor dem letzten Riesenslalom in Soldeu beträgt der Vorsprung auf Petra Vlhova (SVK) uneinholbare 214 Punkte.

Schneiders Rekordmarke erreicht Box aufklappen Box zuklappen Mikaela Shiffrin hat mit ihrem 86. Weltcup-Sieg nicht nur die Rekordmarke von Ingemar Stenmark egalisiert. Mit ihrem 20. Sieg im Riesenslalom zog sie zudem mit Vreni Schneider gleich, die ihre Erfolge zwischen 1984 und 1992 gesammelt hatte. In Are absolvierte Shiffrin zudem ihr 27. Weltcup-Rennen in dieser Saison. So oft stand sie in einem Winter noch nie im Starthaus.

Shiffrin hatte in Are bereits bei Halbzeit Kurs auf ihren 6. Riesenslalom-Sieg in dieser Saison genommen. Den 2. Lauf nahm sie mit gut einer Sekunde Vorsprung in Angriff. Zwischenzeitlich büsste sie etwas von ihrem Polster ein, gewann letztlich aber wie so oft in der Vergangenheit souverän.

Das Podest bei ihrem Rekordsieg teilte sich die Überfliegerin der letzten Jahre mit Federica Brignone und Sara Hector. Beide hatten bei Halbzeit ausserhalb der Podest-Ränge gelegen. Im 2. Durchgang profitierten beide unter anderem davon, dass Valerie Grenier zurückfiel und Franziska Gritsch ausschied. Die Kanadierin und die Österreicherin hatten im 1. Lauf aus etwas besseren Bedingungen Kapital geschlagen und sich mit Respektabstand hinter Shiffrin eingereiht.

Die Schweizerinnen

12. Wendy Holdener

22. Michelle Gisin

OUT: Mélanie Meillard (im 2. Lauf), Lara Gut-Behrami (im 1. Lauf)

Nicht im 2. Lauf: Simone Wild (35.), Camille Rast (38.), Vivianne Härri (39.), Andrea Ellenberger (40.), Vanessa Kasper (42.)

Aus Schweizer Sicht gab es beim Riesenslalom in Are wenig zu bejubeln. Einzig Wendy Holdener konnte ihre Leistung abrufen. Nach einem starken 1. Durchgang, der mit Zwischenrang 8 belohnt worden war, büsste die Schwyzerin im 2. Lauf noch 4 Plätze ein. Der 12. Schlussrang ist dennoch gleichbedeutend mit dem zweitbesten Saisonresultat. Nur in Sestriere war Holdener als 10. besser klassiert.

Eine Enttäuschung musste Gut-Behrami hinnehmen. Die Tessinerin schied im 1. Lauf nach nur wenigen Fahrsekunden aus, nachdem sie nach einem Übergang ein blindes Tor nicht mehr erwischt hatte. Im Kampf um die kleine Kristallkugel hätte Gut-Behrami (482 Punkte) gegen Shiffrin aber ohnehin nur noch theoretische Chancen gehabt.

Das weitere Programm

Der Abstecher nach Are wird am Samstag mit einem Slalom beschlossen. Danach siedelt der Frauen-Tross nach Andorra über, wo das Weltcup-Finale in Soldeu am Mittwoch mit einer Abfahrt lanciert wird.