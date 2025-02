Bis zu 1,19 Millionen Menschen fiebern beim Abfahrtstriumph von Franjo von Allmen vor den Bildschirmen mit. Im Schnitt über 500’000 verfolgen die Siegerehrung nach dem Dreifachsieg in der Team-Kombination der Männer. Die alpinen Ski-Weltmeisterschaften sorgen bei SRF für einige Quotenrenner im TV.

Mit den Slalomrennen und den Siegen von Camille Rast und Loic Meillard endeten am vergangenen Wochenende die alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2025 in Saalbach/AUT. Mit insgesamt 13 Medaillen avancierten die Titelkämpfe im Glemmtal für die Schweiz zu den zweiterfolgreichsten Weltmeisterschaften aller Zeiten. Dies widerspiegelt sich auch im grossen Interesse des Deutschschweizer Publikums am Liveangebot von SRF.

WM-Abfahrt mit höchstem Zuschauerschnitt seit 2017

Am meisten Skifans vor die Bildschirme zog die Abfahrt der Männer am 9. Februar 2025. Bis zu 1,19 Millionen Menschen fieberten auf SRF zwei beim Triumph von Von Allmen mit dem Berner Oberländer mit. Dies entspricht einem Marktanteil von 75,9 Prozent. Über das gesamte Rennen waren durchschnittlich 924’000 Personen zugeschaltet (Marktanteil 73,9 Prozent). Auch die abschliessenden Technikrennen stiessen auf viel Interesse. Den zweiten Lauf des Slaloms der Männer, als sich Meillard den Weltmeistertitel sicherte, sahen im Schnitt 741’000 Personen (Marktanteil 76,3 Prozent). Den historischen Schweizer Doppelsieg im Slalom der Frauen tags zuvor verfolgten durchschnittlich 643’000 Zuschauende, der Marktanteil belief sich auf 78,1 Prozent.

Ein grosses Publikum erreichte SRF auch mit der Übertragung der abendlichen Siegerehrungen sowie dem anschliessenden WM-Magazin. Im Schnitt sahen 278’000 Personen die neun Medaillenzeremonien (Marktanteil 30,5 Prozent). Die elf Ausgaben der Sendung «Alpine Ski-WM – Magazin» erreichten im Mittel 276’000 Skifans und einen Marktanteil von 28,7 Prozent. Zum Vergleich: 2023 belief sich der Durchschnittswert des WM-Magazins auf 154’000, 2021 auf 160’000 Personen. Auch das «Sportpanorama» zum Abschluss der zwei WM-Wochen mit Gast Wendy Holdener stiess mit durchschnittlich 394’000 Zuschauenden auf grosses Interesse.

Heraus sticht der 12. Februar 2025 mit dem reinen Schweizer Podest nach der Team-Kombination der Männer. Durchschnittlich 534’000 Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer verfolgten die Medaillenübergabe, 547’000 Personen die anschliessende Magazinsendung, in der die sechs Medaillengewinner zum Gespräch erschienen. Dies entspricht Marktanteilen von 46,6 respektive 43,9 Prozent. Insgesamt erreichte SRF mit dem Liveprogramm zur Ski-WM im TV 2,3 Millionen Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer.

Fast fünf Millionen Livestream-Starts auf den Onlineplattformen

Grosser Beliebtheit erfreute sich auch das Onlineangebot von SRF Sport. So verzeichneten srf.ch/sport sowie die SRF Sport App während den 13 WM-Tagen insgesamt 17,9 Millionen Visits. Der meistaufgerufene Artikel in dieser Zeit war mit 238’000 Visits «Totaler Triumph: Schweiz holt im Team-Kombi Gold, Silber & Bronze». Die Livestreams des WM-Programms wurden insgesamt fast fünf Millionen Mal gestartet. Auf den Social-Media-Plattformen Instagram, TikTok und Facebook erzielte SRF Sport täglich über fünf Millionen Content-Aufrufe.

Es waren historische Weltmeisterschaften für die Schweiz. Dank unseres vielfältigen Angebots in TV, Radio sowie über die Onlineplattformen und Social Media konnte das Publikum die vielen emotionalen Momente und sportlichen Glanzleistungen der Schweizer Athletinnen und Athleten hautnah miterleben. Es hat die hohe journalistische Qualität und den Mehrwert des Programms offensichtlich wertgeschätzt.

Datum

Rennen

Geschlecht

Rating

(in Tausend) Marktanteil

(in Prozent) 04.02.2025

Team-Event Parallelrennen

Frauen/Männer

239

46,3

06.02.2025

Super-G

Frauen

366

67,5

07.02.2025

Super-G

Männer

538

72,9

08.02.2025

Abfahrt

Frauen

727

77,7

09.02.2025

Abfahrt

Männer

924

73,9

11.02.2025

Team-Kombination, Abfahrt

Team-Kombination, Slalom Frauen

274

381 67,3

65,0 12.02.2025

Team-Kombination, Abfahrt

Team-Kombination, Slalom Männer

271

490 66,8

72,7 13.02.2025

Riesenslalom, 1. Lauf

Riesenslalom, 2. Lauf Frauen

240

428 67,1

69,2 14.02.2025

Riesenslalom, 1. Lauf

Riesenslalom, 2. Lauf Männer

315

576 74,0

78,4 15.02.2025

Slalom, 1. Lauf

Slalom, 2. Lauf Frauen

396

643 78,5

78,1 16.02.2025

Slalom, 1. Lauf

Slalom, 2. Lauf Männer

581

741 75,0

76,3

Kursiv: vorläufige Daten

