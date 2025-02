Mit 27 Jahren hat Marco Odermatt einen weiteren Meilenstein in seiner herausragenden Karriere erreicht. Nach WM-Gold in der Abfahrt und im Riesenslalom 2023 in Courchevel kürte sich der Nidwaldner in Saalbach auch in seiner dritten Disziplin zum Weltmeister. Im Super-G liess er der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance und distanzierte diese um eine Sekunde und mehr.

Odermatts Plan ist perfekt aufgegangen

«Es war einer dieser perfekten Läufe, von denen ich schon einige zeigen durfte, aber die es trotzdem nicht oft gibt. Das Gefühl war perfekt, der Plan ist genau aufgegangen», analysierte Odermatt im Interview. Nach seiner Fahrt mit Startnummer 8 sei er sich ziemlich sicher gewesen, dass es zum Sieg reichen wird. «Es mag arrogant klingen, aber im Ziel wusste ich, dass es kaum besser geht.»

Nach all den Jahren an der Weltspitze könne er schon während der Fahrt einschätzen, ob er schnell sei oder nicht, so Odermatt. «Und heute habe ich es wirklich gespürt.»

Mit Odermatt setzte sich der beste Super-G-Fahrer der letzten Jahre durch. Dass es tatsächlich geklappt hat und er seiner Favoritenrolle gerecht wurde, ist für den Ski-Dominator trotzdem alles andere als selbstverständlich. «Im Super-G ist selten etwas logisch. Es hätte für mich auch schon früher klappen können. Aber heute ist es wirklich so aufgegangen, wie ich es wollte.»

Auf einer Stufe mit Zurbriggen und Maier

Odermatt ist nicht nur der erste Schweizer Super-G-Weltmeister seit Didier Cuche 2009. Er stiess zudem in einen exklusiven Kreis vor. Als erst dritter Fahrer nach dem Walliser Pirmin Zurbriggen und dem Österreicher Hermann Maier hat er nun WM-Gold im Riesenslalom, in der Abfahrt und im Super-G auf dem Konto.

Was bedeutet es Odermatt, dieses Kunststück geschafft und gleichzeitig eine Lücke in seinem Palmarès gefüllt zu haben? «Es war einfach mein Ziel, in Saalbach Weltmeister zu werden und mit einer Goldmedaille nach Hause zu fahren. Dass ich nun in drei Disziplinen Weltmeister sein darf, ist mega schön.»

Es sind vielleicht nicht die gleichen Emotionen. Ich bin jetzt sicher ein bisschen abgeklärter, aber es ist nicht weniger schön.

Am Abend darf Odermatt bei der Siegerehrung seinen Lohn in Empfang nehmen. Mittlerweile hat er darin schon Übung. «Es fühlt sich ein bisschen anders an als vor zwei Jahren», erklärte der Innerschweizer, der 2023 in Courchevel in der Abfahrt und im Riesenslalom seine ersten beiden WM-Goldmedaillen gewonnen hatte. «Es sind vielleicht nicht die gleichen Emotionen. Ich bin jetzt sicher ein bisschen abgeklärter, aber es ist deshalb nicht weniger schön.»

