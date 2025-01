Legende: Noch nicht ganz fit Petra Vlhova. Imago/IPA Sport

Petra Vlhova verpasst die Ski-WM in Saalbach (ab 4. Februar).

Die Slowakin hat sich nicht rechtzeitig von ihrer vor einem Jahr erlittenen Knieverletzung erholt.

Auf den Tag genau ein Jahr ist es her, als Petra Vlhova sich ausgerechnet beim Heimrennen in Jasna schwer verletzte. Bei einem Sturz im Riesenslalom zog sich die Slowakin einen Kreuzband- und einen Innenbandriss im rechten Knie zu und fiel seither aus. Im Gesamtweltcup lag die Slalom-Olympiasiegerin damals auf dem 2. Rang, auch im Slalom-Weltcup hätte sie im Kugelkampf noch mitmischen können.

Seither feilte Vlhova an ihrem Comeback und peilte die WM in Saalbach an. Am Montag verkündete ihr Schweizer Trainer Mauro Pini: «Wir sind auf dem richtigen Weg. Die Rückschläge im Dezember und Januar machen eine Teilnahme an der WM aber leider unmöglich. Für Petra beginnt nun ein neues Kapitel. Sie fasst jetzt bereits die Olympischen Spiele 2026 in Cortina ins Auge.»

Noch unklar ist, ob Vlhovas langjährige Rivalin und siebenfache Weltmeisterin Mikaela Shiffrin nach der Verletzung, die sie sich im Dezember beim Riesenslalom in Killington zugezogen hat, rechtzeitig fit wird.

