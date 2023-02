Mikaela Shiffrin hat am Mittwoch im Super-G WM-Silber gewonnen. Bereits während dem Rennen, als ihr 2. Platz noch nicht sicher war, gab die Amerikanerin gegenüber ORF ein emotionales Interview. Später hat sie sich dazu geäussert.

«Es war eine Kombination aus vielen Dingen», sagte Shiffrin, die mit dem Ausscheiden in der Kombination einen enttäuschenden WM-Auftakt erlebt hatte. «Einerseits war Silber einfach eine Erleichterung. Die letzten Wochen habe ich 100 Fragen zur WM beantwortet. Ob ich Angst habe. Ob ich besorgt bin, dass sich Olympia wiederholt. Da war es sehr schwer, positiv zu bleiben.»

01:44 Video Die Fahrt von Mikaela Shiffrin zu WM-Silber Aus Sport-Clip vom 08.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 44 Sekunden.

Ich habe eine Frage falsch verstanden und als anstössig empfunden.

Darüber hinaus sei es während des Interviews einfach zu einem Missverständnis gekommen. «Ich habe eine Frage falsch verstanden und als anstössig empfunden.» Dies sei mit ein Grund für ihre Tränen gewesen. Der Fehler liege aber nicht beim ORF-Reporter.

Silber im WM-Super-G war für Shiffrin die erste Medaille an einem Grossanlass seit zwei Jahren. An den Olympischen Spielen 2022 in Peking war sie leer ausgegangen. Nun ist sie zurück auf dem Podest. «Der Druck ist nicht weg, aber ich bin erleichtert.»