Ulrike «Ulli» Maier war in Österreich ein Ski-Star. 1994 starb sie bei einem Sturz. An der Ski-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm trägt die Frauen-Strecke ihren Namen.

Wenn an der Ski-WM 2025 ab dem 4. Februar in Saalbach-Hinterglemm um die Medaillen gefahren wird, steht auch ein Name im Fokus, der gar nicht mehr dabei ist. Derjenige von Ulrike «Ulli» Maier, der Namensgeberin der Frauen-Strecke am Zwölferkogel.

Maier war in den späten 1980er und frühen 90er-Jahren ein Ski-Star in Österreich. Sie brillierte insbesondere an Weltmeisterschaften:

1989 in Vail/USA fuhr sie sensationell zu Gold im Super-G, nachdem sie zuvor noch nie im Weltcup hatte gewinnen können.

1991 in Saalbach war sie pünktlich nach einer Verletzungspause wieder in Form, verteidigte ihren Titel im Super-G und holte im Riesenslalom Silber.

Danach folgte ihre erfolgreichste Zeit im Weltcup. Nach 7 zweiten Plätzen feierte sie ab November 1992 5 Erfolge im Super-G und Riesenslalom. Olympia 1994 in Lillehammer sollte ihr Karriereabschluss werden. Die damals 26-Jährige wollte anschliessend mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen – Maier wurde 1989 Mutter und war so damals ein Unikum im Weltcup – sowie die Skischule ihres Vaters übernehmen.

Doch soweit sollte es nicht mehr kommen: Auf der Abfahrt von Garmisch am 29. Januar 1994 stürzte sie nach einem Verschneider bei mehr als 100 km/h vor laufender Kamera und zog sich schwere Verletzungen zu. Für Maier kam jede Hilfe zu spät, sie war auf der Stelle tot.

Sicherheitsdebatte angestossen

Nie zuvor oder danach erlag eine Frau auf einer Weltcup-Strecke ihren Verletzungen. Obwohl der FIS in einem Prozess keine direkte Schuld am Tod nachgewiesen werden konnte, endete die Klage von Maiers Lebenspartner mit einem Vergleich zugunsten eines Fonds für die Tochter.

Maiers Vermächtnis hallt auch heute noch nach. Nach ihrem Tod wurden die Sicherheitsvorkehrungen im Weltcup deutlich verbessert, so wurden Fangzäune, blaue Spuren im Schnee sowie sicherere Helme eingeführt.

