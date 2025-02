Nach der WM (in Saalbach) ist vor der WM (in Crans-Montana). Wir liefern die wichtigsten Eckdaten – und schwelgen in goldenen Erinnerungen.

Legende: Festspiele im Wallis Ski-Fans 1987 in Crans-Montana. Keystone/STR

Mit 13 Mal Edelmetall und Platz 1 im Medaillenspiegel haben die Schweizerinnen und Schweizer in Saalbach so richtig abgeliefert. Während nun der Schlussspurt im Weltcup ansteht, freuen sich die Ski-Begeisterten auch bereits auf den nächsten Olympia-Winter mit den Spielen in Mailand und Cortina (ITA).

Noch in etwas weiterer Ferne, aber dafür mit Schweizer Fokus liegen die nächsten Weltmeisterschaften. Für 2027 hat sich nämlich Crans-Montana im Wallis den Zuschlag gesichert. Nach der Fast-Eskalation im letzten Winter ist der Veranstaltervertrag seit September unterzeichnet. Ein Zwist rund um das Zielstadion wurde indes vor das Bundesgericht weitergezogen und bedroht die WM weiterhin.

Der Goldrausch von Crans-Montana

Heim-Titelkämpfe in Crans-Montana – da klingelt doch etwas. 1987 räumte die Schweiz an gleicher Stätte im grossen Stil ab. 14 der 30 WM-Medaillen gingen damals an das Gastgeberland, satte 8 (in 10 Rennen!) davon erstrahlten golden.

Das Meisterstück gelang den Schweizer Abfahrern: In der Königsdisziplin feierten Peter Müller, Pirmin Zurbriggen, Karl Alpiger und Franz Heinzer einen Vierfachsieg und toppten so sogar das Ergebnis von Swiss-Ski in der Team-Kombi der Männer in Saalbach 2025.

Männer-Rückkehr 2025, WM-Hauptprobe 2026

Nach zwei weiteren Austragungen in St. Moritz (2003 und 2017) kehren die Weltmeisterschaften 2027 erneut in die Schweiz zurück. Die 49. Alpine WM geht wie immer im Februar über die Bühne – und pünktlich zum 40-jährigen Jubiläum der Festspiele von 1987. Das genaue Datum steht bislang allerdings noch nicht fest.

Legende: Reich dekoriert Michela Figini (2x Silber), Karl Alpiger (1x Bronze), Maria Walliser (2x Gold, 1x Bronze), Pirmin Zurbriggen (2x Gold, 2x Silber), Erika Hess (2x Gold), Peter Müller (1x Gold) und Vreni Schneider (1x Gold). Keystone/Thomas Studhalter

Bereits in einer Woche finden Rennen in Crans-Montana statt. Der Männer-Skizirkus macht erstmals seit 12 Jahren wieder Halt im Wallis. Am 22. und 23. Februar werden auf der neuen Piste «La Nationale» eine Abfahrt und ein Super-G ausgetragen.

In einem Jahr wird traditionsgemäss als Hauptprobe das Weltcup-Finale in Crans-Montana durchgeführt, dann mit beiden Geschlechtern. Vielleicht können die Swiss-Ski-Cracks bereits dann an die legendäre Medaillen-Ausbeute von 1987 erinnern – einfach in Form von Kristallkugeln.