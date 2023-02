Die neue Speed-Piste in Courchevel, wo die Männer ihre WM-Rennen austragen, verspricht Spektakel.

Legende: Technisch anspruchsvolle Abfahrt Marco Odermatt machte auf «L'Eclipse» bereits positive Erfahrungen. Keystone/AP/Marco Trovati

Dieses Jahr finden die WM-Rennen in zwei verschiedenen Ski-Resorts statt. Die Wettkämpfe der Frauen sowie die Parallel-Rennen werden in Méribel ausgetragen. Die Piste «Roc de Fer» wurde einst für die Olympischen Spiele 1992 in Albertville gebaut.

Die Männer beziehen derweil in Courchevel Quartier. Vor allem von den Speed-Bewerben versprechen sich die Organisatoren dabei einiges an Spektakel. «Die Abfahrt wird ein Highlight dieser WM», heisst es auf der offiziellen Homepage.

Abtauchen in die Finsternis

Das hat seinen Grund: Die neue Piste «L’Eclipse», übersetzt «Finsternis», trägt ihren Namen nicht von ungefähr. Auf dem 3,2 Kilometer langen Kurs gibt es viele Licht- und Schattenwechsel. Dafür sorgt ein langes Waldstück.

Anspruchsvoll macht die Piste ausserdem ihre Steilheit: Das Gefälle beträgt durchschnittlich 30 Prozent. Zum Vergleich: Die legendäre «Streif» in Kitzbühel kommt auf durchschnittlich 27 Prozent. Pistenbauer Bruno Tuaire, der von der Planung bis zur fertigen Konstruktion insgesamt vier Jahre in «L'Eclipse» investiert hat, verspricht denn auch Tempi von bis zu 140 Stundenkilometern.

Nach dem Start am Fusse des 2234 Meter hohen Col de la Loze sind 944 Höhenmeter zu bewältigen. Das Ziel in Courchevel Le Praz befindet sich auf 1290 Metern über Meer.

Odermatt hat die Piste im Griff

Die «Jungfernfahrt» auf der neuen Abfahrtspiste haben die Athleten schon bestritten. Beim Weltcup-Finale im März 2022 erfolgte die WM-Hauptprobe. Marco Odermatt, der damals hinter dem Österreicher Vincent Kriechmayr und vor Teamkollege Beat Feuz als Zweiter aufs Podest fuhr und den Sieg im Gesamtweltcup sicherstellte, fühlte sich offenbar pudelwohl.

«Eine sehr schöne Abfahrt. Oben hat es lange Kurven und tolle Sprünge. Unten wird es dann sehr vertikal und hart für die Beine», bilanzierte der Nidwaldner.

