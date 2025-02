Auf dem Schulhausplatz in Boltigen fand ein grosses Fest anlässlich des doppelten WM-Titels von Franjo von Allmen statt.

Hunderte Fans in Boltigen

Standesgemäss auf einem Traktor wurde Franjo von Allmen den Fans in seinem Heimatort Boltigen präsentiert. Auf einer kleinen Tour durch das Dorf wurde der Doppelweltmeister (Abfahrt und Team-Kombination) von Saalbach gefeiert. Auf dem Schulhausplatz versammelten sich Hunderte von Fans, um ihren Lokalhelden hochleben zu lassen.

Ich habe ausgeschlafen und dann eine Runde ‹Eile mit Weile› und ‹Mensch ärgere dich nicht› mit meiner Schwester gespielt

«Ich kenne hier praktisch jedes Gesicht. Es ist unglaublich schön, wenn man nach Hause kommt und so empfangen wird», freute sich der 23-Jährige. Es sei «wahnsinnig emotional», dass die Leute in seiner Heimat so zahlreich erschienen sind.

Bereits am Donnerstag war Von Allmen in die Schweiz zurückgekehrt und konnte seither etwas Zeit mit Freunden und Familie verbringen. «Ich habe ausgeschlafen und dann eine Runde ‹Eile mit Weile› und ‹Mensch ärgere dich nicht› mit meiner Schwester gespielt», verrät von Allmen.

Heimrennen nächster Fixpunkt

Den Blick richtet der Shootingstar – grosse Willkommensparty hin oder her – bereits wieder in die Zukunft. «Die Saison ist noch nicht zu Ende, es kommen noch wichtige Rennen.» Mit den Heimrennen in Crans-Montana steht übernächstes Wochenende bereits das nächste Highlight auf dem Programm.