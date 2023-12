Legende: Hängt die Skischuhe an den Nagel Juliana Suter. Keystone/Gian Ehrenzeller

Überraschendes Karriereende: Die Schweizer Skifahrerin Juliana Suter gab am Dienstagnachmittag ihren sofortigen Rücktritt bekannt. «Das war's dann wohl! Ich ziehe mich vom professionellen Skirennsport zurück. Ich bin stolz, auf das, was ich erreicht habe und freue mich auf die Zukunft», schrieb die 25-Jährige auf Instagram.

Suter ging im Weltcup am vergangenen Wochenende in Val d’Isère noch an den Start und belegte im Super-G den 26. Rang. Die Schwyzerin, die 2021 durch einen Kreuzbandriss gestoppt wurde, fuhr im Weltcup 2 Mal in die Top 15. Im Dezember 2022 wurde sie in der Abfahrt von Lake Louise 14., im Januar 2023 egalisierte sie im Super-G von St. Anton ihr Karriere-Bestergebnis. Insgesamt fuhr sie 12 Mal in die Punkte.

Den grössten Erfolg feierte Suter an der Junioren-WM 2019, als sie im italienischen Val di Fassa die Goldmedaille in der Abfahrt gewann. Ein Jahr zuvor hatte sie bei der Junioren-WM bereits die Silbermedaille in der Abfahrt gewonnen.