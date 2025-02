Am Tag vor der Weltcup-Abfahrt haben die Organisatoren der Ski-WM 2027 in Crans-Montana das Maskottchen vorgestellt.

Legende: Mit «Tsapé» zur Medaillenflut? Maskottchen-Designer Adam und OK-Chef Didier Défago. key/Jean-Christophe Bott

Bei dem Maskottchen handelt es sich um eine Wollmütze namens «Tsapé». Der Name stammt aus dem regionalen Dialekt und bedeutet ganz einfach «Mütze».

Die Idee entstand im Rahmen eines Wettbewerbs, an dem rund 100 Walliser Schulklassen teilnahmen. Die Kinder konnten ihre Vorschläge in Form von Zeichnungen einreichen. Die Jury entschied sich für den Entwurf des 11-jährigen Adam aus Fully. Die freudige Nachricht wurde ihm von WM-Direktor Didier Défago und der Walliser Athletin Malorie Blanc überbracht.

Nach der erfolgreichen WM in Saalbach mit insgesamt 13 Medaillen wollen die Schweizer auch in zwei Jahren brillieren. Bei den ersten Titelkämpfen in Crans-Montana 1987 räumten die Schweizer 8 von 10 Goldmedaillen und insgesamt 14 Medaillen ab.