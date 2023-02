Legende: Zieht das TV-Publikum in Massen an Der frischgebackene Abfahrtsweltmeister Marco Odermatt. Imago/Zuma Wire

Die Schweizer Athletinnen und Athleten blicken bei der Ski-WM in Courchevel/Méribel auf ein erfolgreiches Abfahrts-Wochenende zurück: Mit dem 1. Platz von Jasmine Flury und dem 3. Platz von Corinne Suter in der Frauenabfahrt am Samstag sowie dem Triumph von Marco Odermatt in der Männerabfahrt vom Sonntag.

Um 80 Prozent Marktanteil

Die herausragenden Erfolge der Schweizer Athletinnen und Athleten stiessen auch auf SRF zwei auf viel Interesse: Bei der Männerabfahrt am Sonntag fieberten in der Spitze bis 833’000 Skifans aus der Deutschschweiz mit. Dieser Wert entspricht einem Marktanteil von 77,9 Prozent (vorläufige Daten, Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight).

Mit bis zu 688’000 Zuschauenden fand tags zuvor auch die Frauenabfahrt mit der späteren Sensationssiegerin Jasmine Flury sowie der drittplatzierten Corinne Suter viel Beachtung. Dieser Spitzenwert entspricht einem Marktanteil von 84,4 Prozent (vorläufige Daten, Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight).

Onlineangebot von SRF Sport ebenfalls beliebt

Beliebt war in der ersten Wettkampfwoche der Ski-WM in Courchevel/Méribel auch das Onlineangebot von SRF Sport: srf.ch/sport sowie die SRF Sport App verzeichneten von Sonntag, 5. Februar bis Sonntag, 12. Februar insgesamt 7,9 Millionen Visits. Auch die Livestreams von SRF wurden während der Ski-WM mit insgesamt 1,9 Millionen Starts rege genutzt.