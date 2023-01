Legende: An der WM mit dabei Aline Danioth. KEystone/EPA/DOMINIK ANGERER

Das erste Schweizer Aufgebot für die am 6. Februar beginnende Ski-WM im französischen Courchevel/Méribel steht. 10 Frauen und 14 Männer werden das Swiss-Ski-Team an den Titelkämpfen vertreten. Bei den Frauen sind bereits alle Tickets verteilt, bei den Männern werden die letzten Plätze nach dem Slalom in Chamonix (am 4. Februar) vergeben.

Das Aufgebot bei den Frauen (10/10):

Aline Danioth

Andrea Ellenberger

Jasmine Flury

Michelle Gisin

Lara Gut-Behrami

Joana Hählen

Wendy Holdener

Priska Nufer

Camille Rast

Corinne Suter

Nicht gereicht hat es damit für Elena Stoffel, die mit 2 Top-15-Ergebnissen im Slalom die Selektionskriterien zwar erfüllt hätte, bei der starken Konkurrenz aber den kürzeren zog.

02:15 Video Beat Tschuor erklärt das Selektionsprozedere und den emotionalen Teil seines Jobs Aus Sport-Clip vom 28.01.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 15 Sekunden.

Das Aufgebot bei den Männern (9/14):

Gino Caviezel

Niels Hintermann

Loïc Meillard

Alexis Monney

Justin Murisier

Marco Odermatt

Stefan Rogentin

Gilles Roulin

Thomas Tumler

Zu diesen 9 Fahrern kommen noch 5 weitere, die nach dem Slalom von Chamonix selektioniert werden. Neben den Podestfahrern Daniel Yule und Ramon Zenhäusern dürfen sich auch Marc Rochat und Luca Aerni Chancen ausrechnen.

Einsätze werden kurzfristig festgelegt

Welche Athletinnen und Athleten in den einzelnen WM-Rennen zum Einsatz kommen, entscheiden die verantwortlichen Trainer vor Ort. Los geht's an der Ski-WM mit der Entscheidung in der Alpinen Kombination der Frauen am 6. Februar.