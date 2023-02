Die Amerikanerin greift an der Ski-WM in Courchevel/Méribel nach mehreren Medaillen. Im Hinterkopf helfen ihr ein Tipp Federers und Erinnerungen an Olympia.

Legende: Guter Laune und zuversichtlich Mikaela Shiffrin vor ihrem 1. WM-Rennen in Frankreich. Reuters/LEONHARD FOEGER

Im Weltcup ist Mikaela Shiffrin bereits die erfolgreichste Skifahrerin der Geschichte. An der WM in Courchevel/Méribel könnte die 6-fache Weltmeisterin an Anja Pärson und Marielle Goitschel vorbeiziehen und sich hinter Christl Cranz (12 Gold, 3 Silber zwischen 1934 und 1939) einreihen.

Dafür plant die 27-Jährige in den französischen Alpen mit vorerst 4 Starts, wie sie an der Medienkonferenz am Samstag erklärte: «Kombination, Super-G, Riesenslalom und Slalom werde ich fahren», wobei es nicht ausgeschlossen ist, dass sie, die an den letzten 5 Weltmeisterschaften immer mindestens einmal Gold gewann, ihr Programm noch anpassen wird.

4 Disziplinen, 4 Mal Gold?

Klar ist dafür bereits, dass sie sich in jeder Disziplin realistische Siegchancen ausrechnen darf, gewann sie doch alleine in dieser Saison schon Rennen im Super-G, im Riesenslalom und im Slalom; auch in der Alpinen Kombination vom Montag geht der Sieg über Shiffrin.

Schliessen 02:45 Video Super-G: Shiffrin gewinnt vor Weihnachten in St. Moritz Aus Sportheute vom 18.12.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 45 Sekunden. 01:08 Video Riesenslalom: In Kronplatz heisst die Siegerin Mikaela Shiffrin Aus Sport-Clip vom 25.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden. 00:48 Video Slalom: Shiffrin feiert in Spindlermühle ihren 85. Weltcup-Sieg Aus Sport-Clip vom 28.01.2023. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Die Aussage, dass sie sich in allen Disziplinen «auf den Punkt bereit» fühle, ist deshalb mehr als eine Drohung an die Konkurrenz. Und auch, dass sie in den letzten Tagen noch je 2 gute Super-G- und Technik-Trainingstage gehabt habe. «Go for Gold» lautet so das Motto Shiffrins in Frankreich.

Peking noch immer im Kopf

Bei aller Euphorie und Zuversicht hat die Amerikanerin jedoch einen sportlichen Rückschlag nicht vergessen. Auch am letzten Grossanlass in Peking war sie als grosse Favoritin gestartet, 3 Ausfälle im Slalom, Riesenslalom und in der Alpinen Kombination und 3 Klassierungen ausserhalb der Top 3 machten ihre Medaillenträume jedoch zunichte. «Ehrlich gesagt habe ich Olympia immer in meinem Kopf, das waren unglaublich enttäuschende Erlebnisse», führte Shiffrin aus.

03:27 Video Archiv: Mikaela Shiffrin als tragische Figur in Peking Aus Beijing heute vom 17.02.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 27 Sekunden.

Noch immer präsent hat sie jedoch auch, wie sie wieder aus diesem Loch gefunden hat: Sie habe sich vergegenwärtigt, dass Auf und Abs zu einer Karriere gehörten, sie bis dahin einfach meist auf der Sonnenseite gestanden habe. Geholfen haben ihr bei der Frustbewältigung auch zwei Männer: Aleksander Kilde und Roger Federer.

01:24 Video Shiffrin über die Beziehung mit Aleksander Kilde (engl.) Aus Sport-Clip vom 05.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 24 Sekunden.

Federers Rat

Während Shiffrins Freund sie daran erinnerte, dass es eigentlich unglaublich gewesen sei, dass sie die Hundertstel so oft auf ihrer Seite gehabt habe, hörte sie von Federer auf der Lenzerheide im vergangenen Jahr einen Rat bei einem gemeinsamen Essen.

Beim Weltcup-Finale im Bündnerland habe der mittlerweile zurückgetretene Tennis-Star ihr geraten, «die schönen Momente höher zu gewichten als die schlechten. Nach einem Erfolg innehalten und einfach geniessen.» Dies versuche sie seither noch mehr zu tun, mit Erfolg: «Ich bin in diesem Winter trotz grossem Druck so richtig glücklich.»