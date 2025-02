Legende: Wird im Riesenslalom antreten Justin Murisier. Freshfocus/Sven Thomann

Murisier kommt im Riesen zum Zug

Swiss-Ski hat das Aufgebot für die Technikrennen der Männer an der WM am Freitag (Riesenslalom) und Sonntag (Slalom) bekanntgegeben. Justin Murisier wird im Riesenslalom an den Start gehen. Er war die einzige Unbekannte, da Titelverteidiger Marco Odermatt, Loïc Meillard, Thomas Tumler und Luca Aerni alle ihr Ticket auf sicher hatten. Dank Odermatts Sieg vor zwei Jahren durfte die Schweiz einen fünften Athleten aufbieten. Für den Slalom wurden Meillard, Daniel Yule, Tanguy Nef und Marc Rochat nominiert.

Team-Kombi wohl ohne Odermatt

Der Super-G-Weltmeister Marco Odermatt wird bei der WM in Saalbach am Mittwoch in der Team-Kombination nicht am Start stehen. Der neuerdings kahlgeschorene Nidwaldner sagte am Montag in einer Sendung von ServusTV, dass der Riesenslalom am Freitag für ihn «höhere Priorität» habe. «Es braucht trotzdem auch wieder viel Energie», die Team-Kombi zu bestreiten, so Odermatt. Er werde sich stattdessen auf das Riesenslalom-Training konzentrieren.

Ski-WM