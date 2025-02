WM für Ricarda Haaser vorzeitig vorbei

Für die Österreicherin Ricarda Haaser hat die Heim-WM ein bitteres Ende genommen. Die 31-Jährige stürzte im Super-G nach einer knappen Minute Fahrzeit unmittelbar nach einem kleinen Sprung. Eine MRI-Untersuchung im Spital ergab einen Kreuzbandriss und einen Riss des Innenmeniskus' im rechten Knie, der eine Operation erfordert. Haaser, die 2023 in der WM-Kombi von Méribel Bronze gewonnen hatte, wäre in Saalbach noch in der Abfahrt, im Riesenslalom sowie in der Team-Kombination am Start gestanden.

Ski-WM