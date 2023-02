Legende: Will auch mit dem Team jubeln Wendy Holdener. Keystone/AP Photo/Alessandro Trovati

Aufgebot für den Team-Event ist da

Swiss-Ski hat das Aufgebot für den Team-Event an der WM in Méribel bekannt gegeben. Wendy Holdener, Andrea Ellenberger, Livio Simonet und Semyel Bissig steigen am Dienstag für die Schweiz ins Medaillenrennen. Als Ersatz sind Aline Danioth und Thomas Tumler vorgesehen. Der Start zu den im Parallel-Format ausgetragenen K.o.-Duellen erfolgt um 12:00 Uhr. Pro Runde gibt es jeweils vier Duelle, bei Gleichstand entscheidet die Summe der beiden besten Einzelzeiten je Geschlecht über das Weiterkommen. Holdener und Bissig vertraten die Schweiz schon beim Team-Event an der WM 2021. In Cortina d'Ampezzo resultierte der unglückliche 4. Rang.

Ski-WM live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Den Team-Event gibt es am Dienstag ab 11:55 Uhr live bei SRF zwei und in der Sport App zu sehen.

02:29 Video Archiv: Schweiz geht im Team-Event leer aus Aus Sport-Clip vom 17.02.2021. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 29 Sekunden.