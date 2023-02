00:27 Video Odermatt: «Die Kombi ist primär ein Super-G-Training» Aus Sport-Clip vom 05.02.2023. abspielen. Laufzeit 27 Sekunden.

Odermatt auch bei der WM-Kombi am Start

Marco Odermatt geht an der Ski-WM in Courchevel/Méribel nebst seinen angestammten Disziplinen auch in der Kombination an den Start. Der Leader im Gesamt-Weltcup bildet zusammen mit Loïc Meillard, Justin Murisier und Stefan Rogentin das Schweizer Quartett. Dass Odermatt nicht nur in der Abfahrt, im Super-G und im Riesenslalom schnell sein kann, hat der Nidwaldner schon bewiesen. Eine seiner 5 Goldmedaillen an der Junioren-WM 2018 in Davos gewann er in der Kombination. «Für mich ist es primär ein Super-G-Training», erklärt Odermatt seinen Start: «Aufgrund der Planung muss man die Kombi fast schon bestreiten, um gut für den Super-G vorbereitet zu sein.» In Courchevel/Méribel wird zum ersten Mal seit 30 Jahren eine Ski-WM mit einer Kombination eröffnet.

Ski-WM live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Die Rennen der Ski-WM in Courchevel/Méribel überträgt SRF live. Die Kombi der Männer können Sie am Dienstag ab 11:00 Uhr auf SRF zwei verfolgen. Der Super-G macht den Anfang, den Slalom gibt es ab 14:30 Uhr.

Eröffnungsfeier ging erfolgreich über die Bühne

Am Sonntagabend ging die WM in Courchevel/Méribel mit einer feierlichen Zeremonie los. Kinder trugen die Fahnen aller teilnehmenden Nationen in den Zielbereich, die französische Flagge wurde gehisst und die Verantwortlichen erklärten die Titelkämpfe für eröffnet. Hier gibt's das Spektakel zum Nachschauen.