Legende: Tritt am Freitag nicht an Justin Murisier. Freshfocus/Sven Thomann

Murisier muss für den Riesenslalom passen

Justin Murisier wird an der WM in Saalbach auf den Riesenslalom verzichten. Der 33-Jährige verspürte nach der Kombi-Abfahrt am Mittwoch wieder Schmerzen in seinem Knie und hat sich deshalb entschieden, nicht anzutreten. Dies teilte Swiss-Ski am Donnerstag mit. Murisier hatte die Selektionsvorgaben im «Riesen» nicht erfüllt, erhielt aber neben Titelverteidiger Marco Odermatt, Loïc Meillard, Thomas Tumler und Luca Aerni einen Startplatz zugesprochen.

Ski-WM