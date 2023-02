Legende: Dürfte am Mittwoch am Start stehen Corinne Suter. EPA/CHRISTIAN BRUNA

Schweizer Frauen-Quintett für Super-G bekannt

Das Schweizer Quintett für den WM-Super-G der Frauen in Méribel steht. Neben Titelverteidigerin Lara Gut-Behrami sind am Mittwoch Michelle Gisin, Corinne Suter, Jasmine Flury und Joana Hählen als Starterinnen vorgesehen. Bis zuletzt war nicht klar gewesen, ob Suter einsatzfähig sein würde. Die 28-jährige Schwyzerin erholt sich noch immer von der Gehirnerschütterung, welche sie sich vor 2 Wochen bei einem Sturz in Cortina zugezogen hatte. Die Nominierung für den Super-G am Mittwoch ist jedoch ein gutes Zeichen, dass Suter an der WM ihr Comeback geben wird.

01:43 Video Archiv: Suter stürzt mit über 100 km/h Aus Sport-Clip vom 20.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 43 Sekunden.

Odermatt auch bei der WM-Kombi am Start

Marco Odermatt geht an der Ski-WM in Courchevel/Méribel nebst seinen angestammten Disziplinen auch in der Kombination an den Start. Der Leader im Gesamt-Weltcup bildet zusammen mit Loïc Meillard, Justin Murisier und Stefan Rogentin das Schweizer Quartett. Dass Odermatt nicht nur in der Abfahrt, im Super-G und im Riesenslalom schnell sein kann, hat der Nidwaldner schon bewiesen. Eine seiner 5 Goldmedaillen an der Junioren-WM 2018 in Davos gewann er in der Kombination. «Für mich ist es primär ein Super-G-Training», erklärt Odermatt seinen Start: «Aufgrund der Planung muss man die Kombi fast schon bestreiten, um gut für den Super-G vorbereitet zu sein.» In Courchevel/Méribel wird zum ersten Mal seit 30 Jahren eine Ski-WM mit einer Kombination eröffnet.

Ski-WM live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Die Rennen der Ski-WM in Courchevel/Méribel überträgt SRF live. Die Kombi der Männer können Sie am Dienstag ab 11:00 Uhr auf SRF zwei verfolgen. Der Super-G macht den Anfang, den Slalom gibt es ab 14:30 Uhr.