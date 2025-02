Legende: Will zum WM-Auftakt glänzen Delphine Darbellay Keystone/AP/Piermarco Tacca

Teamwettkampf: Darbellay nominiert

Die Schweiz tritt im Teamwettkampf, mit dem am Dienstagnachmittag die WM in Saalbach-Hinterglemm beginnt, mit einem erfahrenen Trio und einer Nachwuchs-Athletin an. Das Quartett bilden Thomas Tumler, Luca Aerni, Wendy Holdener und Delphine Darbellay. Die 22-jährige Walliserin ist bei ihren drei bisherigen Einsätzen im Weltcup ohne zählbares Ergebnis geblieben, hat aber vor knapp drei Jahren beim Weltcup-Finale in Méribel beim Sieg der Schweiz im Teamwettkampf überzeugt. An den letzten drei Grossanlässen verpasste die Schweiz die Podestplätze. Als Titelverteidiger treten in Österreich die USA an.

Ski-WM