McGrath muss verletzt passen

Atle Lie McGrath muss für die weiteren Rennen der Ski-WM in Courchevel/Méribel Forfait erklären. Der 22-jährige Norweger hatte sich am Donnerstag im Super-G bei einem Sturz das linke Knie überdehnt. Für die Behandlung reist er nun in seine Heimat. McGrath wäre wohl noch im Riesenslalom und Slalom am Start gestanden, in letzterem hätte er gar zum erweiterten Favoritenkreis gezählt.