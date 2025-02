Legende: Wollen auch an der WM in Saalbach jubeln Das Schweizer Kader für die Titelkämpfe in Österreich ist bekannt. Freshfocus/Sven Thomann

Swiss-Ski hat am Samstagnachmittag die Selektionen für die am nächsten Dienstag beginnenden Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm bekanntgegeben. Insgesamt wurden 13 Männer und 11 Frauen aufgeboten.

Wir liefern einen Überblick, wer in welcher Disziplin die Kriterien erfüllt hat und wer ebenfalls selektioniert worden ist.

Männer

Abfahrt: Marco Odermatt (Titelverteidiger), Justin Murisier, Franjo von Allmen, Stefan Rogentin, Alexis Monney, Marco Kohler, Lars Rösti

Marco Odermatt (Titelverteidiger), Justin Murisier, Franjo von Allmen, Stefan Rogentin, Alexis Monney, Marco Kohler, Lars Rösti Super-G: Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Alexis Monney, Franjo von Allmen, Justin Murisier

Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Alexis Monney, Franjo von Allmen, Justin Murisier Riesenslalom: Marco Odermatt (Titelverteidiger), Loïc Meillard, Luca Aerni, Thomas Tumler

Marco Odermatt (Titelverteidiger), Loïc Meillard, Luca Aerni, Thomas Tumler Slalom: Loïc Meillard, Tanguy Nef, Daniel Yule

Loïc Meillard, Tanguy Nef, Daniel Yule Zusätzlich selektioniert: Marc Rochat

Frauen

Abfahrt: Lara Gut-Behrami, Corinne Suter, Malorie Blanc

Lara Gut-Behrami, Corinne Suter, Malorie Blanc Super-G: Lara Gut-Behrami, Corinne Suter, Michelle Gisin

Lara Gut-Behrami, Corinne Suter, Michelle Gisin Riesenslalom: Lara Gut-Behrami, Camille Rast, Wendy Holdener

Lara Gut-Behrami, Camille Rast, Wendy Holdener Slalom: Camille Rast, Wendy Holdener, Mélanie Meillard, Eliane Christen

Camille Rast, Wendy Holdener, Mélanie Meillard, Eliane Christen Zusätzlich selektioniert: Priska Ming-Nufer, Aline Höpli, Delphine Darbellay

Welche Athletinnen und Athleten in den einzelnen WM-Rennen zum Einsatz kommen, entscheiden die verantwortlichen Trainer vor Ort.

Team-Event und Teamkombination

Am Eröffnungstag (4. Februar) findet ein Parallel-Team-Event statt. Am 11. und 12. Februar folgen die Team-Kombinationen – bestehend aus einer Abfahrt und einem Slalom-Lauf – der Männer und Frauen auf dem Programm. Wer für die Schweiz in welchem Rennen und welcher Disziplin an den Start geht, wird erst zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert.

Ski-WM