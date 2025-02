Rohdiamant, Rekordfrau, ein Schweizer Duo und viele Aussenseiterinnen: Der Frauen-Slalom an der Ski-WM in Saalbach vom Samstag verspricht Hochspannung.

Die Topfavoritinnen

Zrinka Ljutic (CRO)

Wendy Holdener (SUI)

Mikaela Shiffrin (USA)

Camille Rast (SUI)

Wendy Holdener, Delphine Darbellay und Lara Gut-Behrami haben in Saalbach für die Schweiz zwar bereits zweimal Silber gewonnen (Team-Event Parallel und Team-Kombi). Doch auf eine Einzelmedaille warten die Fahrerinnen von Swiss-Ski vor dem letzten WM-Rennen noch. Im Slalom hat man mit Camille Rast und Holdener gleich zwei heisse Eisen im Feuer.

Die ganz grosse Favoritin heisst jedoch Zrinka Ljutic. Die 21-jährige Kroatin gewann 3 der 7 Saison-Slaloms und distanzierte die Konkurrenz dabei teils deutlich. Eigenen Aussagen zufolge ist ihre Form noch besser als vor zwei Wochen in Courchevel; dort gewann sie mit 1,26 Sekunden Vorsprung.

Rast führt die Disziplinenwertung vor der WM dank Siegen in Killington und Flachau – und ihrer Konstanz auf höchstem Niveau – an. In den letzten 13 Weltcup-Slaloms war die Walliserin als Zwölfte nur einmal ausserhalb der Top 8 klassiert. In der Team-Kombi (7.) und im Riesenslalom (11.) klappte es noch nicht mit der WM-Edelmetall-Premiere, das soll sich am Samstag ändern.

Sende-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Slalom der Frauen am Samstag können Sie wie folgt live auf SRF zwei und in der Sport App mitverfolgen. 09:25 Uhr 1. Lauf – Rennstart um 09:45 Uhr

12:55 Uhr 2. Lauf – Rennstart um 13:15 Uhr Auf Radio SRF 3 gibt es regelmässige Einschaltungen. Die Siegerehrung folgt abends um 18:30 Uhr ebenfalls auf SRF zwei.

Ganz anders sieht der Erfahrungsschatz von Holdener aus. Die 31-Jährige bestreitet am Samstag bereits ihr 28. WM-Rennen. Mit 8 Medaillen gehört sie zu den grössten Schweizer Medaillenhamsterern der Geschichte. Im Slalom könnte sie zu Pirmin Zurbriggen und Gut-Behrami aufschliessen. Die bisherige Saison lässt hoffen: Dreimal stand Holdener als Zweite auf dem Podest. Auch der Temperatursturz in Saalbach könnte ihr entgegenkommen.

In der Disziplinenwertung erst auf Rang 9 erscheint Mikaela Shiffrin. Doch die US-Amerikanerin, die mit Siegen in Levi und Gurgl ideal in den Winter gestartet war, verpasste nach ihrem schweren Sturz in Killington den Grossteil der Saison und kehrte erst in Courchevel wieder zurück. Als Nachteil könnte sich erweisen, dass Shiffrin aus den Top 7 gefallen ist und in der 2. Gruppe starten muss. Mit dem 5. WM-Titel im Slalom oder der 16. WM-Medaille liesse sie Christl Cranz hinter sich.

Die weiteren Medaillenkandidatinnen

Lena Dürr (GER)

Katharina Liensberger (AUT)

Sara Hector & Anna Swenn-Larsson (SWE)

Paula Moltzan (USA)

Lara Colturi (ALB)

9 Fahrerinnen schafften es in dieser Saison bereits auf das Weltcup-Podest. Kein Wunder ist das Feld der Medaillenkandidatinnen gross. Mit Lena Dürr, der WM-Dritten von 2023, und Katharina Liensberger, der Weltmeisterin von 2021, gehören zwei Fahrerinnen dazu, die nicht unbedingt für ihr solides Nervenkostüm bekannt sind.

Die erfahrene Sara Hector hat die Enttäuschung aus dem Riesenslalom zu verdauen, als sie «nur» 6. wurde, Landsfrau Anna Swenn-Larsson Rang 24 aus dem letzten Weltcup-Rennen. Mit gutem Gefühl dürften dagegen Paula Moltzan und die 18-jährige Lara Colturi starten. Die Amerikanerin sicherte sich am Donnerstag etwas überraschend Bronze im Riesenslalom, Colturi überzeugte mit Rang 7.

Passend zum Thema Für Albanien statt Italien Lara Colturi: Der Rohdiamant soll in Saalbach erstmals glänzen

Die weiteren Schweizerinnen

Mélanie Meillard

Eliane Christen

Mélanie Meillard stand in ihrer Karriere zwar noch nie auf einem Weltcup-Podest. Dank grosser Konstanz (7 Top-10-Ränge in den letzten 7 Rennen) hat sie sich aber in den Startlisten nach oben gekämpft. Eine WM-Medaille der Walliserin wäre trotzdem eine kleine Sensation.

Nur gerade 4 Weltcup-Slaloms brauchte Eliane Christen, um sich mit den Rängen 12 und 15 das WM-Ticket zu sichern. Für die 26-Jährige, die in ihrer Karriere immer wieder von Verletzungen gebremst wurde, wird das Rennen am Samstag ein Riesenerlebnis.

Das Podest an der letzten WM

1. Laurence St-Germain (CAN)

2. Mikaela Shiffrin (USA)

3. Lena Dürr (GER)

WM-Service