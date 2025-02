Legende: Tag 6: Franjo von Allmen in der Abfahrt Der 23-jährige Berner gewann in Saalbach mit einer entfesselten Fahrt sein erstes Abfahrtsrennen überhaupt und krönte sich damit zum Weltmeister. Nach Odermatts Triumph vor 2 Jahren bleibt die Abfahrt also auch an dieser WM in Schweizer Hand. Keystone/APA/BARBARA GINDL