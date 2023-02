Bild 1 / 12

Legende: Tag 1: Federica Brignone in der Kombination Die erste Goldmedaille an den Wettkämpfen in Courchevel/Méribel sicherte sich Federica Brignone. Die Italienerin triumphierte in der Kombination. Für die 32-Jährige war es der erste Triumph an einem Grossanlass. Keystone/Marco Trovati