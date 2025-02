Vier Medaillen heimste die Schweiz in der ersten Woche der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm bereits ein. Die Erfolge der Schweizer Athletinnen und Athleten befeuerten auch das Interesse des sportinteressierten Publikums vor den Bildschirmen.

Ski-WM in Saalbach

Legende: Sorgten für gute Quoten Abfahrtsweltmeister Franjo von Allmen und Bronze-Gewinner Alexis Monney. Keystone / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Bei der Abfahrt der Männer am Sonntag verfolgten bis zu 1,13 Mio. Personen auf SRF zwei, wie sich Franjo von Allmen den Weltmeistertitel und Alexis Monney die Bronzemedaille sicherten. Dies entspricht einem Marktanteil von 81,1 Prozent.

Die Übergabe der Medaillen an die beiden Schweizer und den zweitplatzierten Österreicher Vincent Kriechmayr am Abend ab 18:30 Uhr sowie die anschliessende Magazin-Sendung mit den drei Podestfahrern sahen zwischenzeitlich bis zu 629'000 Menschen.

Beim Triumph der US-Amerikanerin Breezy Johnson in der Abfahrt der Frauen am Samstag fieberten in der Spitze 796’000 Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer auf SRF zwei mit (Marktanteil 81,2 Prozent).

