Wendy Holdener und Andrea Ellenberger kamen in ihren Qualifikationsläufen an der WM in Courchevel auf ihrem Kurs (rot resp. blau) jeweils auf Rang 4 und stiessen ungefährdet in die Achtelfinals vor. Beide büssten rund eine halbe Sekunde auf die jeweilige Bestzeit ein.

Die Qualifikationsläufe der Schweizerinnen

Achtelfinal-Duelle Box aufklappen Box zuklappen Thea Louise Stjernesund (NOR) – Camille Rast

Andrea Ellenberger – Maryna Gasienica-Daniel (POL)

– Maryna Gasienica-Daniel (POL) Wendy Holdener – Coralie Frasse Sombet (FRA)

Etwas länger zittern musste Camille Rast. Die Romande verlor auf dem blauen Kurs 89 Hundertstel auf die Schnellste, Sara Hector, und schaffte die Qualifikation als 8. und Letzte. Aline Danioth blieb auf dem roten Kurs chancenlos (+1,53 Sekunden) und verpasste den Einzug in die K.o.-Phase um über sechs Zehntel.

Debakel bei den Männern

Das Männer-Rennen geht ganz ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne. Grosses Pech hatte allerdings Gino Caviezel, der auf dem roten Kurs die Qualifikation nur um eine Hundertstelsekunde verpasste. Livio Simonet fehlten 0,16 Sekunden. Semyel Bissig und Thomas Tumler beendeten ihre Läufe nicht.

Die Qualifikationsläufe der Männer

Für die K.o.-Phase vom Mittwoch qualifizierten sich jeweils die Top 8 auf jedem Kurs. Die Rennen gibt es ab 11:40 Uhr auf SRF zwei.

