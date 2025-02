Legende: Geht in beiden Technik-Rennen auf Medaillenjagd Camille Rast. Keystone/Gabriele Facciotti

Lara Gut-Behrami führt das Schweizer Quartett für den WM-Riesenslalom vom Donnerstag an. Die Weltmeisterin von 2021 überzeugte in der Basis-Disziplin zuletzt mit Rang 2 am Kronplatz. Ebenfalls einen Podestplatz aufweisen kann Camille Rast. Die Walliserin belegte im 2. Rennen dieses Winters in Killington Platz 3 – ihr erstes Top-3-Resultat im Riesenslalom. Die erfahrenen Wendy Holdener und Michelle Gisin komplettieren die Riesenslalom-Equipe.

Am Samstag im Slalom gehören Rast und Holdener zu den aussichtsreichsten Medaillenkandidatinnen. Beide standen schon dreimal auf dem Podest, Rast konnte gar zwei Rennen gewinnen. Mit Mélanie Meillard hat Swiss-Ski ein weiteres heisses Eisen im Feuer. Die Romande klassierte sich stets in den Top 10 und in Schlagdistanz zu den Podesträngen. Den vierten Startplatz nimmt Eliane Christen ein.