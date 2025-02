Camille Rast und Wendy Holdener sorgen an der WM in Saalbach mit Gold und Silber für einen Schweizer Freudentag.

Die Medaillen

Gold: Camille Rast (SUI) 1:58,00 Minuten

Silber: Wendy Holdener (SUI) +0,46 Sekunden

Bronze: Katharina Liensberger (AUT) +1,32 Sekunden

Camille Rast ist Weltmeisterin! Die Walliserin zauberte beim Slalom in Saalbach einen ersten Lauf in den Schnee, an den keine Konkurrentin auch nur ansatzweise herankam. Fast 6 Zehntel Vorsprung nahm sie mit in den Entscheidungslauf. Diesen nahm sie zum ersten Mal überhaupt als Leaderin in Angriff.

Davon liess sie sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Mit einer sauberen Fahrt verteidigte sie ihre Führung und kam letztlich mit einem Vorsprung von 0,46 Sekunden ins Ziel. Die 25-Jährige kürte sich damit zur 6. Schweizer Slalom-Weltmeisterin der Geschichte – der ersten seit Vreni Schneider 1991, die damals übrigens ebenfalls in Saalbach reüssierte.

Dritte Medaille für Holdener

Rast am nächsten kam ausgerechnet eine Teamkollegin. Wendy Holdener setzte nach Platz 4 im 1. Durchgang zum Angriff an und fuhr dank Laufbestzeit noch auf Rang 2. Weder Mikaela Shiffrin (später 5.), noch Katharina Liensberger (3.), kamen an die Schwyzerin heran. Damit sorgten Rast und Holdener für den ersten Slalom-Doppelsieg der Schweizerinnen an einer WM. Die Schweizerinnen haben somit unter Druck im letzten Einzelrennen doch noch für die ersten Frauen-Einzelmedaillen gesorgt.

Holdener schliesst äusserst erfolgreiche Titelkämpfe mit einer weiteren Medaille ab – nach dem Team-Event Parallel und der Team-Kombi holt sie sich auch im Slalom Silber. Insgesamt ist es ihre 9. WM-Medaille. Damit zieht sie mit Lara Gut-Behrami und Pirmin Zurbriggen gleich.

Die weiteren Schweizerinnen

Out im 2. Lauf: Mélanie Meillard

Out im 1. Lauf: Eliane Christen

Nach einem Fehler im 1. Lauf war Mélanie Meillard im 2. Durchgang gefordert. Von Rang 10 aus losgefahren riskierte sie viel und zeigte gute Zwischenzeiten – doch dann folgte ein Einfädler. Für die 26-Jährige endet die WM ohne Top-Ergebnis. Hätte sie beide Fahrten fehlerfrei ins Ziel gebracht, wäre einiges möglich gewesen.

Für Eliane Christen war das Rennen bereits früh beendet – sie war im 1. Lauf ausgeschieden. Bei ihrem WM-Debüt bleibt so der 12. Rang aus der Team-Kombi ihr Bestergebnis.

Die gescheiterte Favoritin

Als grosse Favoritin auf den Sieg war vor dem Rennen Zrinka Ljutic genannt worden. Doch die Kroatin konnte den hohen Erwartungen nicht gerecht werden. Die dreifache Slalom-Saisonsiegerin hatte im 1. Lauf über 2 Sekunden auf Rast verloren. In der Entscheidung konnte sich Ljutic zwar steigern, eine Medaille war jedoch ausser Reichweite.

Die Ausfälle

Insgesamt 113 Athletinnen hatten den 1. Lauf in Angriff genommen. Am Ende schafften es gleich 68 nicht bis ins Ziel. Damit durften alle Fahrerinnen, welche die Ziellinie überquerten, auch noch einmal zu einem 2. Lauf antreten.

Das weitere Programm

Für die Frauen ist die WM in Saalbach mit dieser Entscheidung beendet. Im Weltcup stehen bereits nächstes Wochenende in Sestriere zwei Riesenslaloms und ein Slalom an. Die Ski-WM findet am Sonntag mit dem Slalom der Männer ihren Abschluss.

