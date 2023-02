Titelverteidigerin Lara Gut-Behrami muss im Super-G in Méribel knapp mit einem Rang neben dem Podest vorliebnehmen. Marta Bassino weist alle in die Schranken.

Die Medaillen

1. Marta Bassino (ITA) 1:28,06 Minuten

2. Mikaela Shiffrin (USA) +0,11 Sekunden

3. Cornelia Hütter (AUT) +0,33

3. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) +0,33

Marta Bassino hat ihre hervorragende Form mit in die französischen Alpen genommen. Nachdem sie in den beiden letzten Weltcup-Super-G vor der WM aufs Podest gefahren war, setzte sie am Mittwoch in Méribel noch einen drauf.

Bei strahlendem Wetter und auf harter Piste erwischte die 26-jährige Italienerin zwar einen verhaltenen Start, drehte aber kontinuierlich auf und brillierte dann im unteren Teil mit einer sensationellen Fahrt, an die niemand mehr herankam. Für Bassino, die sich damit vom Out in der Kombi perfekt erholt zeigte, ist das nach dem Erfolg im Parallelrennen 2021 ihre 2. WM-Goldmedaille, einen Super-G-Sieg im Weltcup hatte sie zuvor noch nie gefeiert.

Doppel-Jubel über Bronze

Hinter der Italienerin vermochte Mikaela Shiffrin die Erwartungen diesmal zu erfüllen: Die Dominatorin holte nach den verpatzten Olympischen Spielen in Peking und dem Ausscheiden zuletzt in der WM-Kombi wieder eine Medaille an einem Grossanlass – die insgesamt 12.

Schliessen 01:22 Video Bassino: «Das ist unglaublich, mein 1. Sieg im Super-G gleich an einer WM» (engl.) Aus Sport-Clip vom 08.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden. 01:44 Video Die Fahrt von Mikaela Shiffrin Aus Sport-Clip vom 08.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 44 Sekunden. 01:58 Video Shiffrin: «Habe in der Kombi mit dem Ausfall viel gelernt» (engl.) Aus Sport-Clip vom 08.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 58 Sekunden. 02:37 Video Hütter: «In Cortina hab ich wieder gemerkt: ‹ Ich kann's›» Aus Sport-Clip vom 08.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 37 Sekunden. 01:06 Video Vickhoff Lie: «Habe noch einen Traum» Aus Sport-Clip vom 08.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden.

Das Podest komplettierten 2 eher überraschende Namen. Mit Cornelia Hütter und Kajsa Vickhoff Lie fuhren 2 Athletinnen zeitgleich zu Bronze. Sowohl für die 30-jährige Österreicherin als auch für die 24-jährige Norwegerin ist es die 1. WM-Medaille. Hütter war diese Saison im Super-G 2 Mal aufs Podest gefahren, die Skandinavierin schaffte es diesen Winter zuvor nie in die Top Ten.

Die Schweizerinnen

6. Lara Gut-Behrami +0,37

10. Michelle Gisin +0,69

13. Joana Hählen +0,80

20. Corinne Suter +1,56

22. Jasmine Flury +1,67

Die Schweizerinnen, allen voran Lara Gut-Behrami, konnten die hohen Erwartungen nach dem Doppelsieg vor 2 Jahren nicht erfüllen. Die Tessinerin – als Titelverteidigerin und Olympiasiegerin angetreten – zeigte zwar vor allem in der 1. Hälfte ein starkes Rennen, vermochte aber wie so viele im Schlussabschnitt nicht mit Bassino mitzuhalten.

Gut-Behrami hatte im letzten Teil Drifter drin und verpasste als 6. eine Medaille. Aufs Podest fehlten ihr nur gerade 4 Hundertstel. «Ich fuhr am Ende nicht mehr frech genug», sagte die 31-Jährige.

Schliessen 01:42 Video Die Fahrt von Lara Gut-Behrami Aus Sport-Clip vom 08.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 42 Sekunden. 01:48 Video Die Fahrt von Michelle Gisin Aus Sport-Clip vom 08.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 48 Sekunden. 01:20 Video Die Fahrt von Joana Hählen Aus Sport-Clip vom 08.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 20 Sekunden.

Als zweitbeste Schweizerin kam Michelle Gisin ins Ziel. Die Obwaldnerin, die nach dem 6. Rang in der Kombination sehr enttäuscht gewesen war, zeigte sich in dieser Disziplin mit Rang 10 deutlich zufriedener. «Das war gutes Skifahren von mir, abschnittsweise sogar sehr gut», so Gisin. Joana Hählen, die Zweitplatzierte von St. Anton Mitte Januar, egalisierte mit Rang 13 ihr bestes WM-Resultat.

Schliessen 01:28 Video Gut-Behrami: «Im unteren Teil fuhr ich zu sauber» Aus Sport-Clip vom 08.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden. 01:11 Video Gisin: «Heute lief es viel besser für mich» Aus Sport-Clip vom 08.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 11 Sekunden. 01:31 Video Hählen: «Ist schwierig, hier das Gleichgewicht zu finden» Aus Sport-Clip vom 08.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 31 Sekunden.

Comeback von Suter

Für Corinne Suter markierte dieses Rennen das Comeback nach ihrem Sturz in Cortina und der Gehirnerschütterung. Die WM-Silbergewinnerin von 2021 zeigte sich zwar erholt, verlor aber ähnlich wie Gut-Behrami unten deutlich an Zeit.

Die Bündnerin Jasmine Flury, die eben mit einer Grippe im Bett gelegen hatte und noch nicht topfit war, wählte nicht immer die direkteste Linie und wurde 22.

Schliessen 01:43 Video Die Fahrt von Corinne Suter Aus Sport-Clip vom 08.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 43 Sekunden. 01:50 Video Die Fahrt von Jasmine Flury Aus Sport-Clip vom 08.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 50 Sekunden. 02:05 Video Flury: «Jetzt nach dem Rennen spüre ich die Müdigkeit und den Husten» Aus Sport-Clip vom 08.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 5 Sekunden.

Das weitere Programm

Am Donnerstag steht auch für Odermatt und Co. der Super-G (11 Uhr) auf dem Programm. Eine halbe Stunde später startet das 2. Abfahrtstraining der Frauen, bevor am Freitag (je 11 Uhr) sowohl die Frauen als auch die Männer zu einem weiteren Abfahrtstraining antreten. Alle Rennen sehen Sie live auf SRF zwei, die Abfahrtstrainings gibt's in der Sport App.