Wie schon an den Olympischen Spielen 2022 bleibt die Schweiz auch an der WM 2023 im Team-Event im Viertelfinal hängen.

Die Medaillen

Gold: USA

Silber: Norwegen

Bronze: Kanada

Ohne etwas Drama ging der umstrittene Team-Event dann doch nicht über die Bühne. Im Gold-Duell zwischen den USA und Titelverteidiger Norwegen stand es 2:1 für die Skandinavier, als Norwegens Schlussläufer Timon Haugan etwas übermotiviert im Startgate hängen blieb und den US-Amerikanern damit den Weg zum WM-Titel ebnete.

01:58 Video Haugan bleibt im Starthaus hängen, die USA profitiert und holt Gold Aus Sport-Clip vom 14.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 58 Sekunden.

Tommy Ford liess sich vom Lapsus Haugans nicht aus der Ruhe bringen und meisterte den Kurs souverän. Dank der besseren Gesamtzeit setzten sich die USA im Vergleich mit Norwegen durch.

Bereits der kleine Final hatte «unentschieden» geendet. Die beiden besten Kanadier waren jedoch noch etwas schneller unterwegs als die zwei besten Österreicher, weshalb Bronze ebenfalls in nordamerikanische Hände wanderte.

Schliessen 00:57 Video Ford: «Das fühlt sich richtig gut an» Aus Sport-Clip vom 14.02.2023. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden. 01:20 Video Haugan: «Erst der komplette Stopp und dann der Salto» Aus Sport-Clip vom 14.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 20 Sekunden. 01:00 Video Grenier: «Es ist sehr speziell, im Team zu gewinnen» Aus Sport-Clip vom 14.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute.

Das frühe Schweizer Aus

Schneller als erhofft hatte der Medaillenkampf für die Schweiz geendet. Nach einem problemlosen Aufgalopp im Achtelfinal gegen ein chancenloses Lettland (4:0) zog das Swiss-Ski-Quartett in der Runde der letzten 8 gegen Kanada den Kürzeren.

Teamleaderin Wendy Holdener vermochte gegen Britt Richardson für die Schweiz vorzulegen, doch sowohl Semyel Bissig (gegen Erik Read) als auch Andrea Ellenberger (gegen Valérie Grenier) mussten sich in ihren Duellen geschlagen geben. Livio Simonet besorgte der Schweizer Equipe im abschliessenden Lauf gegen Jeffrey Read den 2:2-Ausgleich, Freude kam aber dennoch keine auf. Weil Kanada die tiefere Summe aus schnellster Frauenzeit und schnellster Männerzeit aufwies, kamen die Nordamerikaner weiter.

Noch vor einem Jahr beim Weltcup-Finale in Courchevel/Méribel hatte die Schweiz den Sieg erringen können. An Grossanlässen ging Swiss-Ski jedoch bereits bei den letzten beiden Austragungen des Team-Events leer aus. An der WM 2021 in Cortina resultierte der 4. Rang, ein Jahr später an den Olympischen Spielen in Peking war bereits im Viertelfinal Schluss.

Schliessen 02:38 Video Holdener: «Ich nehme das Gute mit» Aus Sport-Clip vom 14.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 38 Sekunden. 01:57 Video Livio Simonet: «Ich habe mein Bestes gegeben» Aus Sport-Clip vom 14.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 57 Sekunden.

Keine Polemik wegen unterschiedlichen Kursen

Anders als noch vor 2 Jahren in Italien sorgten die Organisatoren in Méribel für eine bestmögliche Chancengleichheit auf dem blauen und roten Kurs. Zwar waren auch heuer kleine Unterschiede auszumachen, allerdings wurde die Entscheidung um die Medaillen dadurch kaum beeinträchtigt. In Zukunft wird der Team-Event in dieser Form nicht mehr im WM-Programm figurieren. Die FIS prüft derzeit noch Alternativen.

Das weitere Programm

Viel Zeit durchzuatmen haben die Parallel-Spezialisten nicht. Nach der Qualifikation der Männer und Frauen am Dienstagabend geht es am Mittwoch ab 12:00 Uhr in den Parallel-Rennen um die Medaillen.

Am Donnerstag (Frauen) und Freitag (Männer) werden die Medaillen im Riesenslalom vergeben, bevor die WM am Wochenende mit den beiden Slaloms abgeschlossen wird.