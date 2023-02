Die erste reine Speed-Disziplin der Männer an der Ski-WM steht an. Im Super-G sind Marco Odermatt und Aleksander Kilde am Donnerstag die grossen Favoriten.

Legende: Haben Grund zum Lachen: Die Dominatoren dieser Saison Marco Odermatt (links) und Aleksander Kilde. KEYSTONE / Peter Klaunzer

Das Duell um Gold

Marco Odermatt

Aleksander Kilde

Die Namen der beiden Top-Anwärter auf die Goldmedaille sind klar: Marco Odermatt und Aleksander Kilde. Der Schweizer konnte in dieser Saison bereits vier Mal einen Super-G gewinnen – zuletzt die beiden Rennen in Cortina d’Ampezzo, obwohl er zuvor wegen einer leichten Knieverletzung hatte pausieren müssen. Zudem stand der 25-Jährige in der aktuellen Saison auf jedem Super-G-Podest. Nachdem die letzten Rennen zeigten, dass das Knie der Belastung standhält, spricht auch die technisch anspruchsvolle Strecke in Courchevel für Odermatt.

01:08 Video Archiv: Odermatt rast in Cortina zum zweiten Mal zum Sieg Aus Sport-Clip vom 29.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden.

Ähnlich sieht die Situation bei «Odis» grossem Widersacher in den Speed-Bewerben aus. Zwei Mal konnte Kilde in dieser Saison im Super-G einen Vollerfolg feiern, zwei Mal belegte er den zweiten Platz. Der 30-jährige Norweger wird heiss auf eine erste WM-Medaille sein; eine solche konnte er bisher noch nicht gewinnen. Mit guten Fahrten im Kombi-Super-G (Odermatt liess erst kurz vor Schluss ein Tor aus) bewies das Duo, dass es bereit ist.

Die weiteren Medaillenkandidaten

Vincent Kriechmayr

Alexis Pinturault

Ein klein wenig im Schatten von Odermatt und Kilde fährt derzeit Vincent Kriechmayr – wenngleich dies eher seiner zurückhaltenderen Art als seiner skifahrerischen Klasse geschuldet ist. Der Österreicher ist amtierender Super-G-Weltmeister und wird seinen Titel auf der Piste «L'Eclipse», auf der er im letzten Jahr beim Weltcup-Final siegte, nicht kampflos hergeben.

Mit Gold in der Alpinen Kombination ist Lokalmatador Alexis Pinturault den grössten Druck schon los. Der 31-Jährige bestätigte am Dienstag mit Bestzeit im Kombi-Super-G einmal mehr, dass diese Disziplin dem begnadeten Techniker passt und er rechtzeitig auf den Saisonhöhepunkt in Topform ist. Er fuhr allerdings im Vergleich zu den Speedfahrern auf der allerletzten Rille. Für eine Medaille im Spezial-Super-G müsste bei ihm auch am Donnerstag wieder alles aufgehen.

01:45 Video WM-Gold für Pinturault in der Alpinen Kombination Aus Sport-Clip vom 07.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 45 Sekunden.

Die weiteren Schweizer

Loïc Meillard

Stefan Rogentin

Gino Caviezel

Die grosse Frage bei Loïc Meillard wird sein, wie er die Enttäuschung in der Alpinen Kombination (6. Platz) verdaut hat. Hat der Neuenburger die richtigen Schlüsse gezogen, könnte ihm der Super-G am Donnerstag zusagen. Wozu Meillard dann fähig ist, hat er mit dem 3. Platz in Bormio in diesem Winter bereits bewiesen.

Mit seinem aktuell 5. Rang in der Super-G-Wertung ist Stefan Rogentin einiges zuzutrauen – fast die Hälfte seiner Punkte holte er sich indes mit dem 2. Platz in Wengen. Im Kombi-Super-G an der WM konnte er mit Rang 9 noch nicht ganz mit den Allerbesten mithalten.

Als vierter Schweizer im Bunde hat Gino Caviezel den Vorzug gegenüber Justin Murisier erhalten. Der Bündner durfte in der Kombination noch keine «Testfahrt» bestreiten, ob das ein grosses Handicap sein wird, wird sich weisen. Dass die «Eclipse» Caviezel passt, bewies er im März 2022 beim Weltcup-Final hinter Kriechmayr und Odermatt mit Rang 3.

02:02 Video Archiv: Caviezel wird in Courchevel 2022 Dritter Aus Sport-Clip vom 17.03.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 2 Sekunden.

Das Podest an der letzten WM