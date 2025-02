Malorie Blanc hat einen rasanten Aufstieg hinter sich. Dass sie an der WM in Saalbach dabei ist, war für die Walliserin vor einem Jahr noch undenkbar.

Malorie Blanc macht beim Medien-Treffen im Schweizer Haus in Saalbach keinen Hehl daraus, dass eine WM-Teilnahme für sie vor einigen Monaten noch komplett undenkbar war. «Es ist unglaublich. Wenn mir das jemand vor der Saison gesagt hätte – ich hätte gelacht», sagt die 21-jährige Walliserin.

Dazu muss man wissen: Vor ziemlich genau einem Jahr – am 11. Februar 2024 – riss sich Blanc in einer Europacup-Abfahrt in Crans-Montana das Kreuzband. Die damals frischgebackene zweifache Juniorenweltmeisterin fiel für den Rest des Winters aus, eine lange Reha-Phase begann.

10 Monate später startete Blanc ihr Renncomeback – und dieses fiel spektakulär aus: In ihrem 1. FIS-Super-G fuhr sie Anfang Dezember auf Rang 4, ihren 2. Europacup-Super-G Mitte Dezember gewann sie und am 11. Januar in ihrer allerersten Abfahrt auf Weltcup-Stufe landete Blanc in St. Anton als Sensations-Zweite ebenfalls auf dem Podest. Als Bonus für diesen Exploit gab es das WM-Ticket für Saalbach.

Mein Körper hat ‹Stopp› gesagt und ich habe zum Glück die Signale gehört.

Blanc übertreibt also nicht, wenn sie sagt: «Ich habe Mühe, das alles zu begreifen.» Nach dem Rennwochenende in Cortina (18./19. Januar) legte die Schweizerin eine Pause ein. Um die vergangenen Wochen zu verarbeiten und den Fokus auf den Physio- und Konditionsbereich zu legen.

«Mein Körper hat ‹Stopp› gesagt und ich habe zum Glück die Signale gehört. Es war die richtige Entscheidung», so Blanc. Ihr Knie habe sich in den letzten 2 Wochen sehr gut erholt und sie sei glücklich und voller Tatendrang nach Saalbach gereist.

Nur nicht zu viel überlegen

Blanc ist für die Abfahrt vom Samstag gesetzt. Ob sie bereits am Donnerstag im Super-G zu ihrer WM-Feuertaufe kommt, hat Swiss-Ski noch nicht kommuniziert. «Die Trainer müssen das entscheiden. Ich bin sehr froh, dass diese Entscheidung nicht bei mir liegt», so Blanc.

Unabhängig davon, ob Blanc in Saalbach ein- oder zweimal zum Einsatz kommt, ihr «Gameplan» steht: «Ich versuche, Spass zu haben und einfach Ski zu fahren. Ich möchte nicht zu viel überlegen, aber trotzdem einen guten Plan im Kopf haben.»

